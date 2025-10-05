Overprikkeling aanpakken: Nūro’s hoodies bieden rust voor neurodiverse gebruikers

Een trui met een speciale capuchon die geluid uitstekend dempt. Een jaar geleden plaatste investeerder Robert Verwaayen een bericht op LinkedIn, en dit weekend is hij medeoprichter van het nieuwe modemerk Nūro Wear, ontworpen voor mensen die snel overprikkeld zijn. ‘De grote kledingmerken zien de omvang van deze markt over het hoofd.’

De stof van de hoodie valt soepel en voelt zacht aan. De naden zijn zo afgewerkt dat irritatie minimaal is. Uit een zak van de hoodie steekt een klein vierkant plastic figuurtje, een fidget. Hiermee kan de drager friemelen of zelfs op bijten als dat helpt (het is gemaakt van veilig en BPA-vrij materiaal).

Wat echter het meest opvalt aan de grijze trui, is de capuchon. Deze is extra gevoerd en kan uitgevouwen worden. ‘Hierdoor blijven licht en geluid buiten. Uit onze tests blijkt dat dit enkele decibels scheelt’, zegt Robert Verwaayen. ‘Het is echt ontworpen voor iemand die zich soms wilt afsluiten.’

Verwaayen is medeoprichter van Nūro Wear, een nieuw modemerk dat zich richt op mensen met neurodiversiteit. Mensen die snel overprikkeld zijn, vinden comfort in de gemakkelijk zittende hoodies en joggingbroeken van dit Amsterdamse merk.

Verwaayen, een partner bij het bekende investeringsfonds Keen Venture Partners, heeft niet plotseling de wereld van hightech en defensiedrones ingewisseld voor functionele mode. Nūro Wear begon meer uit persoonlijke dan zakelijke interesse.

Persoonlijke drijfveer

‘Mijn zeventienjarige zoon heeft autisme, dus als ouders weten we wat dat inhoudt. Veel van zijn dagelijks leven gaat over het verwerken van prikkels. We hebben vaak genoeg gezien hoe moeilijk dit kan zijn voor iemand die binnen het spectrum valt.’

Voor een vader was het dan ook een logische vraag: is er geen kleding die wat comfort en rust kan bieden? Er is wel iets te vinden online, maar dat aanbod vond Verwaayen niet aantrekkelijk. Hij denkt dat grote kledingmerken deze markt te klein vinden, of bang zijn om hun naam te verbinden aan iets wat complexer is dan sportieve prestaties.

Weinig kleding voor neurodiversiteit

Een grondiger onderzoek naar de markt voor neurodiverse technologieën leverde ook weinig op. ‘Er gebeurt nauwelijks iets, behalve misschien apps die helpen bij het plannen. Dus ik besloot het eens te gooien op LinkedIn: weet iemand of dit al bestaat? En zo niet, zou het niet geweldig zijn als het gemaakt werd? Daar kwam veel respons op, inclusief van mensen die wilden helpen.’

Designer en mode-ondernemer betrokken

Concreet: ontwerper Gidon Krot, met ervaring bij onder meer Nike en G-Star, meldde zich. Hij had tijdens zijn studie industriële vormgeving in Londen onderzoek gedaan naar OCD en design, wat raakt aan Nūro. ‘Hij is een vriend en hij was verbaasd dat ik hem niet eerder had benaderd.’

Later voegde Thomas Fiselier zich ook bij het team. Fiselier, die mensen met autisme begeleid had en daarna een eigen kledingmerk was gestart, bracht veel kennis mee over het opzetten van kledingproductie in Nederland, in kleine series. ‘Hij had dus ervaring met mensen zoals mijn zoon en had al stappen gezet als ondernemer in de kledingindustrie.’

Fiselier bracht ook de knowhow over het opzetten van een kledingproductie in Nederland in kleine series mee. Nūro begon kleinschalig, legt Verwaayen uit. ‘Het kwam ineens allemaal samen en we hebben het afgelopen jaar thuis aan de keukentafel tal van prototypes ontwikkeld. In het begin waren we nogal wild met ideeën voor noise cancelling-elektronica en RFID-tags, en we overwegen ook schoenen zonder veters of klittenband, maar we besloten het simpel te houden.’

Nūro geproduceerd bij Sheltersuit

Nūro Wear is nu klaar om in drie kleuren enkele honderden exemplaren te laten produceren. Dit gebeurt bij Sheltersuit, de bekende sociale onderneming van Bas Timmer die al jaren textiel voor dak- en thuislozen maakt. ‘Vrienden en natuurlijk mijn zoon dragen de eerste exemplaren en zijn enthousiast. Maar laten we eerst zien of er een markt voor is.’

Als Verwaayen zijn startup zou moeten pitchen, zou hij een grote adresseerbare markt kunnen tonen. Maar vooralsnog is Nūro Wear alleen door hemzelf gefinancierd. ‘We gaan nu live met een online winkel en ik ben erg benieuwd hoe het zal lopen.’

De prijs van 150 euro voor de hoodie en 220 euro voor een complete set lijkt redelijk, gezien de speciale functies en de beperkte oplage. ‘Met de huidige productieaantallen kloppen de marges nog niet helemaal.’

Potentiële markt niet onderschatten

‘Komen die grotere volumes er snel? Onze inschatting is dat grote kledingbedrijven de grootte van deze markt onderschatten. Als je bedenkt hoeveel mensen alleen al binnen het spectrum vallen: internationale schattingen gaan uit van ongeveer 2 procent, en dat is nog maar één aspect van overprikkeling.’

‘Daarnaast zijn er genoeg mensen die af en toe moe worden van alle drukte om hen heen. In een typische startup zitten werknemers dicht op elkaar. Dat is een verwijzing naar mijn wereld als techinvesteerder: het is bekend dat als je programmeur of engineer bent, een beetje autisme geen kwaad kan. Je moet ongelofelijk gefocust en langdurig met een specifiek onderwerp bezig zijn.’

In de hoodie is zelfs een verborgen grap verwerkt: je kunt een labeltje aan de capuchon bevestigen met ‘code hard’ erop.

‘Kijk’, zegt Verwaayen, ‘deze trui lost niet plotseling al je problemen met prikkels op. Maar het kan de scherpe randjes eraf halen. Het is waardevol als iemand heeft nagedacht over hoe jouw leven comfortabeler gemaakt kan worden. Je af en toe kunnen afsluiten voor de chaos van de wereld, dat is wat mij betreft een prachtig concept.’