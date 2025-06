Dua Lipa neemt grote stap in de liefde: Ontdek wat er gebeurt!

Geweldig nieuws voor Dua Lipa

Recentelijk heeft de Britse zangeres Dua Lipa, die niet lang geleden nog optrad in de Ziggo Dome in Amsterdam, bevestigd dat ze verloofd is. Dit vrolijke nieuws deelde ze tijdens een interview met de Britse editie van Vogue.

Er waren al speculaties over haar verloving met Callum Turner, nadat de zangeres gespot was met een diamanten ring. Dua Lipa vertelde opgetogen: “Ja, we zijn verloofd. Ik vind het echt geweldig.” Ze onthulde dat Callum de ring speciaal voor haar had laten ontwerpen, met input van haar beste vrienden en haar zus. “Ik ben er helemaal weg van. Het past perfect bij mij. Het is geweldig om te beseffen dat de persoon met wie je je leven gaat delen je echt goed kent,” vertelde ze enthousiast.

Huwelijksplannen

Over de bruiloft zelf zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Dua Lipa, die momenteel nog bezig is met haar tournee, geeft aan: “Ik wil eerst mijn tour afmaken. We genieten nu van deze bijzondere tijd.” Over het idee van trouwen had ze nooit echt nagedacht, maar nu speelt ze met de gedachte over hoe haar bruidsjurk eruit zou moeten zien.

De relatie tussen de zangeres en Callum Turner werd in januari officieel bekendgemaakt. Callum is zowel model als acteur en is vooral bekend van zijn rollen in de ‘Fantastic Beasts’-films, zoals ‘The Crimes of Grindelwald’ en ‘The Secrets of Dumbledore’.

Internationale covers

Op haar huidige tournee brengt Dua Lipa bij elk optreden een cover van een bekend lied uit het land waar ze optreedt, vaak zelfs in de lokale taal. Zo verraste ze haar Duitse publiek met ’99 Luftballons’ van Nena en liet ze haar Spaanse fans genieten van ‘Hero’ van Enrique Iglesias.

In Amsterdam koos ze voor ‘Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes, wat ze in het Nederlands ten gehore bracht. Tijdens haar tweede show in de Ziggo Dome koos ze voor ‘Scared to Be Lonely’, een nummer dat ze in 2017 samen met de Nederlandse dj Martin Garrix uitbracht.

