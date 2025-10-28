Explosief Plan Onthuld: Nederland Wil Succesvolle Startups Verbannen!

Corendon verhuist naar Duitsland en ASML overweegt hetzelfde. Startups plannen nu al om het land te verlaten zodra ze financiering krijgen. Het lijkt erop dat Nederland erop uit is om succesvolle ondernemingen weg te jagen, volgens investeerder Jeroen Bertrams.

Recent nieuws meldde dat Corendon het grootste deel van haar vluchten zal uitvoeren vanaf vliegvelden die niet in Nederland liggen. Het bedrijf richt zich op groei in de Duitse luchthavens Düsseldorf en Keulen/Bonn, aangezien dit voor Nederlandse reizigers een stuk voordeliger uitpakt. Düsseldorf zal zelfs uitgroeien tot de hoofdluchthaven voor deze touroperator.

Interessant genoeg heeft Corendon aangegeven dat haar klanten steeds vaker vanuit het buitenland willen vertrekken naar hun vakantiebestemmingen. Om aan deze vraag te voldoen, gaat het bedrijf een aanzienlijk deel van haar vluchten en personeel naar Duitsland verhuizen.

Deze verhuizing zal Nederland miljoenen kosten. Naar schatting zal er volgend jaar ongeveer 11 miljoen euro verloren gaan, en dit bedrag zal in de volgende jaren waarschijnlijk nog toenemen.

Belastingmaatregelen die averechts werken

Wat is de oorzaak? Belastingen. De kosten van vliegtickets in Nederland worden bijna onbetaalbaar door de stijgende belastingen. Hoewel het doel van deze verhogingen duidelijk is – minder vliegverkeer – is het resultaat verre van effectief.

Deze belastingverhogingen zijn een typisch voorbeeld van maatregelen die niet goed doordacht zijn. De makers lijken te denken dat de samenleving niet reageert op veranderende belastingen. Dat is echter niet het geval. Nederlanders maken hun rekensommetjes en passen hun gedrag snel aan als dit financieel voordeel oplevert.

Met als resultaat: we vliegen nog steeds net zo veel (geen winst voor het klimaat), we reizen eerst naar België of Duitsland (extra klimaatkosten), we spenderen ons geld op buitenlandse luchthavens in plaats van de Nederlandse (dit kost de overheid en bedrijven geld), en we verliezen banen in Nederland. Geweldig toch?

Startups zoeken hun heil in het buitenland

Hoewel Corendon al lang geen startup meer is, zie ik een vergelijkbare trend bij startende bedrijven. De meest succesvolle startups willen zo snel mogelijk uit Nederland vertrekken vanwege een verstikkend ondernemersklimaat vol regels en belastingen.

En als je succes hebt, mag dat absoluut niet zichtbaar zijn. ‘Dat willen we niet hebben’ lijkt het devies. We moeten allemaal gelijk zijn en evenveel verdienen.

Tegenwoordig krijg ik pitchdecks van bedrijven waar al in staat dat ze een entiteit in Delaware hebben opgericht en dat ze ‘zo snel mogelijk’ – vaak direct na een financieringsronde – willen vertrekken. Ik vind dat erg spijtig.

Dit zijn intelligente mensen die mogelijk aan de wieg staan van de volgende grote innovaties zoals ASML (dat overigens ook overweegt om Nederland te verlaten, hoewel het kabinet dit probeert te voorkomen). Zonder dergelijke innovaties bouwen we niet aan een sterke toekomst voor Nederland. Zonder startups geen scaleups, en zonder die geen multinationals.

Lees ook deze columns van Jeroen Bertrams: