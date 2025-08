Explosieve groei: Softwarebedrijf haalt 100 miljoen omzet in slechts 8 maanden!

Een Zweedse start-up heeft binnen acht maanden een omzet van 100 miljoen bereikt, een recordtempo dat nog nooit eerder door een softwarebedrijf is behaald, aldus investeerder Jeroen Bertrams. Hun geheim? Ze deden net dat beetje extra dat hun concurrenten over het hoofd zagen.

Ongeveer twaalf jaar geleden was ik aanwezig bij mijn eerste Demo Day van Y Combinator. Dit evenement is een showcase waar startups die deelnemen aan het gerenommeerde Y Combinator-programma hun producten presenteren aan een selecte groep toeschouwers.

Onder het publiek bevonden zich diverse bekende techjournalisten en vele vooraanstaande venture capitalists. Journalisten zochten naar potentiële unicorns terwijl investeerders probeerden deel te nemen aan financieringsrondes van de meest besproken startups.

En dat is niet zonder reden. Succesvolle bedrijven zoals Stripe, Doordash, Coinbase, Airbnb, Brex, Dropbox en Instacart zijn allemaal voortgekomen uit dit programma.

Paul Graham, de oprichter van Y Combinator, benadrukte die dag wederom dat startups iets moeten creëren waar echt vraag naar is. In zijn eigen woorden: ‘Make something people want.’

Als je precies dat maakt waar daadwerkelijk behoefte aan is, zal de omzet vanzelf stijgen. Dat is het basisidee. Een startup moet dus exact begrijpen wat de grootste problemen zijn voor hun doelgroep en deze zo eenvoudig en snel mogelijk oplossen. Als dat lukt, zullen de klanten vanzelf komen.

Een stapje extra zetten

De Zweedse startup Lovable lijkt dit concept uitstekend te hebben begrepen. Met Lovable kan men binnen enkele uren een complete online onderneming opzetten, inclusief geldstromen, facturatie, verzending en meer.

De oprichters, Anton Osika en Fabian Hedin, merkten op dat er al honderden tools waren om vrij eenvoudig een website op te zetten, maar er ontbrak een tool die met enkele kliks een complete online business kon opbouwen in slechts een paar uur. Dus besloten ze deze zelf te ontwikkelen.

Misschien is dit wel het geheim achter hun succes: altijd net een stapje verder gaan dan de concurrentie. Beter begrijpen wat de klant echt nodig heeft en net dat beetje extra bieden dat je onderscheidt van de rest.

Recordbrekers

En met succes: sinds de lancering eind vorig jaar heeft de startup al een verwachte jaaromzet van meer dan honderd miljoen bereikt, binnen acht maanden. Hiermee is het de snelst groeiende startup ooit. Geen enkel ander bedrijf heeft zo snel de omzetgrens van 100 miljoen doorbroken.

De groei blijft aanhouden en trekt volop venture capitalists aan. Onlangs investeerde Accel 200 miljoen dollar in het bedrijf, wat het waardeerde op 1,8 miljard dollar. De oprichters bezitten nog steeds een meerderheid van de aandelen en zijn op papier bijna een half miljard waard.

De kracht van een goede naam

Dankzij Lovable hebben diverse bedrijfjes een volledige onderneming kunnen opbouwen. Lovable zelf claimt dat er maandelijks voor tientallen miljoenen wordt gefactureerd via hun platform.

Hoewel er concurrenten zijn zoals Replit, StackBlitz en WeWeb, lijkt Lovable bijzonder populair in de media. En hoewel StackBlitz en WeWeb misschien al langer bestaan en op sommige vlakken beter en stabieler zijn, blijven er wekelijks vergelijkbare producten verschijnen.

En misschien maakt de naam Lovable het bedrijf ook wel aantrekkelijker.

