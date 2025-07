Solo-ondernemers Veroveren Markt: Startup van 6 Maanden Verkocht voor 80 Miljoen!

De Israëlische ontwikkelaar Maor Shlomo lanceerde zijn AI-platform Base44 op zijn laptop en verkocht het binnen zes maanden voor 80 miljoen dollar. Volgens investeerder Jeroen Bertrams is hij niet de enige die succes heeft; solo-ondernemers creëren tegenwoordig miljoenenbedrijven zonder personeel of externe financiers.

AI heeft onze productiviteit aanzienlijk verhoogd, wat de laatste twee jaar heeft geleid tot een opkomst van solo-ondernemers die in hun eentje grote bedrijven opzetten.

Dikwijls bevinden deze ondernemers zich op aangename plekken, vaak in zonnige bestemmingen zoals Bali, Thailand en Colombia, maar ook wereldsteden als Lissabon, Berlijn, Miami en Amsterdam worden steeds populairder onder deze groep.

Niet zelden realiseren deze bedrijven omzetten die de miljoen overschrijden. Dit is voordelig omdat er bijna geen personeelskosten zijn, waardoor een aanzienlijk bedrag overblijft om comfortabel van te leven. Ze gebruiken AI voor vrijwel alles: van hun productontwikkeling tot klantenwerving, klantenservice, financieel beheer, het inhuren van freelancers en meer.

Base44 overgenomen door Wix

Enkele solo-ondernemers presteren uitzonderlijk goed. Neem bijvoorbeeld de Israëlische programmeur Maor Shlomo, de oprichter van Base44, die zijn bedrijf onlangs voor 80 miljoen dollar verkocht aan Wix.

Het bedrijf was slechts zes maanden oud. Binnen een half jaar had het AI-platform, dat het mogelijk maakt om apps te creëren zonder programmeerkennis, al een kwart miljoen gebruikers verworven.

In mei genereerde het bedrijf een winst van bijna 200.000 euro, terwijl Shlomo slechts de helft had verwacht. Dit bedrag blijft maandelijks sterk groeien.

Zonder investeerders naar een miljoenenopbrengst

De oprichter had geen externe financiering gebruikt. Van de 80 miljoen is ongeveer 25 miljoen gereserveerd voor de zes tot acht werknemers die hij had aangenomen. Zij worden betaald naarmate ze langer bij het bedrijf – en nu dus bij Wix – betrokken blijven. Shlomo zelf houdt het resterende bedrag over. Niet slecht: meer dan vijftig miljoen dollar verdiend in een half jaar.

De reden voor de verkoop? Het bedrijf werd te groot om alleen te beheren. Shlomo wilde het honderd keer groter maken en had daarvoor een sterke partner nodig. Hij denkt dat hij met Wix een veel betere kans heeft om zijn doelen te bereiken.

In zijn woorden: ‘Als je ziet hoe ver we zijn gekomen zonder enige investering, kun je je voorstellen hoe snel we zullen groeien nu we Wix achter ons hebben.’

Solo-ondernemers en hun afkeer van investeerders

Je zou denken dat andere solo-ondernemers, geïnspireerd door het succes van Base44, iets soortgelijks zouden opzetten. Dat gebeurt inderdaad. Ik sprak met een Nederlandse solo-ondernemer die vertelde dat de community erg hecht is en men elkaar succes gunt en waar mogelijk helpt.

Er zijn echter ook enkelen die constant ideeën van anderen kopiëren in een poging te profiteren van andermans creaties.

Ik heb geprobeerd te investeren in bedrijven van solo-ondernemers, maar daar zitten ze niet op te wachten. Ze willen flexibel blijven en zelfstandig een bedrijf opbouwen zonder inmenging van een investeerder. Bovendien hebben ze het benodigde geld vaak niet eens nodig, omdat ze al snel winstgevend zijn.

Tot slot: bijna alle solo-ondernemers maken intensief gebruik van AI. Er worden heel wat tokens verbruikt via hun producten. De echte winnaars? De AI-aanbieders zoals OpenAI, Anthropic, Google Gemini en anderen. Die ondersteunen de solo-ondernemers van harte.

Lees ook deze columns van Jeroen Bertrams: