Floortje Dessing emotioneel: haar hartverwarmende terugkeer bij Televizier!

Floortje Dessing, die een tijd lang uit de running was vanwege een ernstige ziekte, had niet verwacht dat ze ooit weer bij de Gouden Televizier-Ring uitreiking zou zijn. “Voor mij is dit moment behoorlijk emotioneel”, onthulde ze aan Shownieuws. “Het leek onwaarschijnlijk dat ik hier nog zou staan. Ik had echt niet gedacht dat ik dit weer zou meemaken.”

De 55-jarige televisiepresentatrice heeft een moeilijke periode achter de rug door haar strijd tegen een ernstige vorm van endometriose. Deze aandoening zorgt ervoor dat weefsel dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, elders in het lichaam groeit. Als gevolg van haar aandoening moest een groot deel van haar lever worden verwijderd.

Het was een zeer lange, pijnlijke en complexe weg terug.

Recentelijk gaat het gelukkig weer beter met Floortje. “Ik voel me nu echt goed. Ik heb een lange en zware weg afgelegd. Dit is de eerste keer dat ik zoiets weer onderneem”, vertelde ze over haar aanwezigheid bij het gala. “Ik ben in zekere zin hersteld”, voegde ze eraan toe. “Maar het was wel een bijzonder langdurig, pijnlijk en ingewikkeld herstelproces.”

Desondanks heeft Floortje haar werkzaamheden hervat en is ze weer gestart met het presenteren van haar programma Naar Het Einde Van De Wereld. “Ik ben net terug uit Botswana, waar ik tussen de wilde dieren zat, en pas nu begin ik te voelen dat ik er weer echt ben”, deelde ze mee.

Na een urenlange operatie heeft Floortje een jaar nodig gehad om te herstellen. “Het herstel was zwaar, soms zelfs heel zwaar”, geeft ze toe. Meer details over deze operatie worden getoond in de video hieronder.

