William Shatner doet beroep op Trump en Elon Musk: Maak Pluto weer groots!

Met lef gaan waar we niet zo lang geleden waren.

Legendarische acteur William Shatner wil dat president Trump Pluto in ere herstelt nadat wetenschappers claimen een “nieuwe” negende planeet te hebben ontdekt.

“Dus er is een 10e planeet gevonden in ons zonnestelsel?” schreef “Star Trek’s” Kapitein Kirk, 94, op X.

“Ik stel voor dat we Trump vragen om het te benoemen en terwijl hij bezig is; Pluto weer als planeet erkennen en een einde maken aan de tirannie van de vakbond over het heelal,” schreef de winnaar van twee Emmy Awards.

De ster van “Boston Legal” stelde vervolgens voor dat zijn fans X-eigenaar Elon Musk inschakelen om “de president een van die uitvoerende dingetjes te laten ondertekenen om Pluto weer een planeet te maken.”

Sommige reacties uitten twijfels of de president van de Verenigde Staten wel zeggenschap heeft over sterrenkundige zaken – maar Shatner suggereerde dat de grenzen van Trumps autoriteit nog niet volledig zijn verkend.

“Wie zegt dat? Hij heeft een golf hernoemd en de astronoom die Pluto ontdekte was Amerikaans. Het lijkt erop dat Amerika zeggenschap heeft over dingen buiten zijn grenzen,” schreef Shatner, met een uitdrukkingsloos emoji erbij.

De “Rocket Man” zanger was ontstemd door een nieuwe studie die beweerde een ver en volledig theoretisch hemellichaam te hebben ontdekt dat door sommigen wordt gezien als de “negende” planeet in ons geliefde zonnestelsel.

Hij bekritiseerde de “corrupte nerds op een machtsreis” bij de Internationale Astronomische Unie die een “tirannie van het heelal” uitoefenen – ze pretenderen elke nieuw ontdekte planeet te benoemen en stemden er in 2006 voor om Pluto te degraderen.

Shatner gelooft dat zij geen basis hebben voor hun autoriteit en dat ze door de president overruled kunnen worden.

“Trouwens, waarom hebben ze een vakbond nodig?” vroeg Shatner in een van zijn X-threads. “Het is niet alsof iemand het zou merken als ze zouden staken. Misschien is het om pesten te voorkomen?”

De nu dwergplaneet werd voor het eerst ontdekt in 1930 door Clyde W. Tombaugh, een inwoner van Illinois, in het Lowell Observatorium in Flagstaff, Arizona.

Buiten zijn uitgebreide reizen door het heelal als kapitein van de USS Enterprise, heeft Shatner meer recente ruimte-ervaring — hij nam de eerste reis op de “Blue Origin” van miljardair Jeff Bezos in 2021.

“De deken van blauw, dit comfort van blauw dat we om ons heen hebben. We denken, ‘Oh, dat is blauwe lucht,’ en ineens schiet je erdoorheen en ruk je het laken van je af en je kijkt in zwart, in zwarte nietsheid,” vertelde Shatner aan verslaggevers buiten het vaartuig.