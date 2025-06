Qarry heropent Lightyear-fabriek: Nieuwe start met elektrische bezorgwagentjes!

In de oude productiehal van Lightyear in Helmond is opnieuw bedrijvigheid te bespeuren. Elektrische voertuigenmaker Qarry heeft daar zijn productielijn voor bezorgvoertuigen officieel in gebruik genomen, als antwoord op de toenemende drukte van bezorgingen in stadscentra.

De heropstart van de productielijn en de ambitieuze plannen worden uiteraard gevierd. Terwijl de hal zich vult met pers, investeerders, gebruikers en lokale politici, wordt er druk gewerkt aan de samenstelling van een nieuw Qarry-voertuig. Nog voor het einde van deze maand zullen er veertig nieuwe voertuigen gereed zijn.

Beter dan diesel

Qarry, dat qua grootte tussen een bakfiets en een bestelbus valt, vult een specifieke marktniche in, vertelt oprichter Lorenzo Engelen. Zijn compacte, elektrische voertuig met een capaciteit van 2.800 liter is een uitkomst voor ondernemers die in de steeds drukkere binnensteden goederen en pakketten moeten bezorgen.

Engelen merkt dat hij de wind in de rug heeft vanwege beleidsveranderingen: steeds meer steden stellen emissievrije zones in en de afschaffing van bpm-vrijstelling voor bestelbussen maakt dieselbussen binnenkort veel duurder. ‘We zijn nu al net zo efficiënt als de veel grotere Mercedes Sprinter-bussen’, stelt Engelen. ‘Het is allemaal gunstig voor ons.’

Ondernemers op wielen

Ondernemers kunnen de voertuigen kopen voor 15.950 euro per stuk of leasen voor 295 euro per maand. Qarry richt zich momenteel op drie soorten ondernemers: voedselverstrekkers, bezorgservices en dienstverleners.

Diverse horecagroothandels leveren met deze voertuigen aan restaurants en Bpost, de Belgische tegenhanger van PostNL, gebruikt de Qarry voor pakketleveringen. Felyx zet de voertuigen in voor het vervangen van accu’s van deelscooters, terwijl schilders, hoveniers en andere zelfstandigen ook gebruik maken van deze handige wagentjes.

Volgens Engelen is er geen gebrek aan potentiële klanten. De beste reclame zijn de voertuigen zelf. ‘Op de zijkant staat een QR-code die naar onze website leidt. We zijn ook actief op social media en in de pers. Vanochtend was ik bijvoorbeeld op RTL Z, wat weer veel reacties opleverde.’

Overvolle bakfietsen

Onno de Looff van MyPup, een bedrijf dat slimme pakketkluizen exploiteert, was eerder een frequente gebruiker van elektrische bakfietsen.

De Looff: ‘Maar steeds vaker zag ik overvolle bakfietsen met pakketten die erop vast waren gesnoerd. Dat was niet veilig en zag er niet uit.’ Met de toename van het aantal pakketbezorgingen moest De Looff op zoek naar een nieuw vervoermiddel.

Chauffeursborrels

De Looff en zijn team kozen voor de Qarry tijdens bedrijfsborrels voor chauffeurs, waar ze verschillende voertuigen konden testen. ‘Ze waren direct enthousiast over de uitstraling en het rijgemak van de Qarry.’ De elektrische bakfietsen worden inmiddels vervangen door Qarry’s. Later dit jaar verwelkomt MyPup zijn derde Qarry.

Een bijkomend voordeel is dat ook De Looff profiteert van een rondrijdende Qarry met een QR-code, die in dit geval leidt naar een wervingssite voor MyPup. ‘Elke week krijg ik wel twee nieuwe aanmeldingen van potentiële nieuwe chauffeurs.’

Schoolmaaltijden bezorgen

TommyTomato, een sociale onderneming die gezonde maaltijden op scholen aanbiedt, is ook enthousiast over de wagens. Momenteel voert het bedrijf tests uit met een Qarry. ‘Het is eigenlijk de enige optie van dit type om maaltijden te leveren op scholen in drukke binnensteden’, zegt Marleen Gerritsen van TommyTomato.

Doordat de Qarry officieel een brommobiel is, kan deze op de stoep worden geparkeerd. Dit maakt het zoeken naar een parkeerplaats overbodig en je mag altijd laden en lossen, niet alleen tijdens bepaalde tijden zoals bij grote stadsbestelbussen.

Omdat het een brommobiel is, mag iemand van zestien jaar al met een Qarry rijden, hoewel dit voor TommyTomato minder relevant is. ‘Onze bezorgers zijn allemaal AOW-gerechtigden’, zegt Gerritsen. ‘Maar zij hebben misschien nog wel een deur nodig.’

Onderhoud voor het nodig is

Engelen blijft nuchter onder de uitdagingen van opschaling. ‘Ik vind niet snel iets spannend, maar er moet natuurlijk van alles gebeuren: nieuw kapitaal aantrekken, het personeelsbestand uitbreiden en goede service bieden als er straks meer Qarry’s rijden.’

Die service wordt door Qarry zelf geregeld. Als er ergens een voertuig strandt, gaat het serviceteam erop uit om ondersteuning te bieden. Engelen zet echter liever in op preventie dan reparatie. Alle rondrijdende voertuigen worden nauwlettend gemonitord op rijgedrag, batterijconditie en gordelgebruik om tijdig onderhoud te kunnen plegen of ondernemers te helpen hun voertuigen duurzamer te gebruiken.

Groeiplannen

De lichten blijven voorlopig aan in de fabriek waar Lightyear tot aan zijn faillissement in 2023 zonneauto’s ontwikkelde. Na de 250 Qarry’s die dit jaar geproduceerd moeten worden, streeft het bedrijf ernaar volgend jaar 650 wagens te produceren.

Engelen kan gebruikmaken van alle faciliteiten en expertise die de Automotive Campus biedt. De kans is klein dat hij over tien jaar nog op dezelfde plek zit; als het aan hem ligt tenminste. ‘Tegen die tijd zijn we zo groot dat je met een Qarry door onze nieuwe fabriekshal gereden moet worden.’

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Change Inc., het platform voor duurzaam nieuws in het bedrijfsleven.