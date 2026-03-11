Jake Paul Overhandigt Jutta Leerdam Sleutels van Splinternieuwe Mercedes G-Wagon: Bekijk Haar Reactie!

Na haar indrukwekkende prestaties op de Olympische Spelen besloot Jake Paul zijn verloofde Jutta Leerdam eens flink te verwennen. Hij verraste haar met een spectaculair geschenk: een spiksplinternieuwe Mercedes-Benz G-Wagon!

Met zijn handen over haar ogen geleidde Jake zijn “koningin” naar buiten, waar haar nieuwe voertuig glinsterend op haar wachtte. Bij het zien van de bronzen G-Wagon sprong ze op van vreugde en vloog Jake om de hals.

“Niets dan het beste voor mijn koningin. Ze heeft zich enorm ingezet voor het behalen van goud en zilver, dus besloot ik een bronzen G-Wagon voor haar te kopen,” liet Jake weten in een bericht bij een video op Instagram.

Lees hieronder verder…

De Olympische opwinding neemt af

Nu de opwinding rond de Olympische Spelen is afgenomen en de medailles veilig zijn opgeborgen, breekt voor Jutta een bijzonder spannende tijd aan. Ze geeft aan dat ze na alle hectiek eindelijk de kans ziet om na te denken over haar droomhuwelijk.

Wat de details van Jutta’s bruiloft betreft, houdt ze nog veel voor zichzelf. Maar het plannen gaat nu echt van start. “Ja, ik denk dat het tijd is om daar aan te beginnen. Je begint er natuurlijk altijd wel mee. Maar nu heb ik meer tijd om me op zoiets te richten,” vertelt een stralende Jutta. Nu het seizoen voorbij is, is er eindelijk ruimte voor romantiek, familie en misschien zelfs een welverdiende vakantie.

“Hoe dan ook, er zijn zoveel dingen die je niet kunt doen tijdens het seizoen. Je hebt nu gewoon meer tijd voor alles,” voegt Jutta toe.