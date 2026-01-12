Breuk tussen Rein van Duivenboden en Daelorian van der Kolk: Relatiedrama onthuld!

Na een periode van daten en vervolgens een paar maanden officieel samen te zijn geweest, hebben musicalacteur Rein van Duivenboden en ex-model Daelorian van der Kolk besloten uit elkaar te gaan. Dit nieuws werd door Rein bevestigd aan Shownieuws afgelopen donderdagavond.

De twee werden een koppel na langdurig daten en maakten hun relatie officieel tijdens het recente Lowlands-festival eind augustus. Echter, het is nu duidelijk dat de relatie is beëindigd. De exacte reden voor hun breuk is nog niet vrijgegeven. “Het is allemaal nog heel vers,” liet Rein afgelopen donderdag weten aan Shownieuws.

Analisten bij de desk van Shownieuws betreuren de breuk, aangezien ze samen een mooi paar vormden. Rein is vooral bekend van zijn rollen in Onze Jongens, de musical Hairspray en als voormalig lid van de boyband Mainstreet. Daelorian was eerder te zien in Holland’s Next Topmodel en is tegenwoordig zeer actief als influencer, DJ en fotografe op sociale media.

Met de billen bloot

Rein schitterde onlangs in de film Onze Jongens 3, maar hoe ervoer hij het om letterlijk met de billen bloot te gaan voor een Nederlands publiek? Hij gaf onlangs zijn mening hierover aan Shownieuws: “Het was bijzonder. We begonnen met repeteren, en als vijf onervaren strippers leerden we natuurlijk alle choreografieën. Dat was al ongemakkelijk bij momenten. Toen moesten we het op een gegeven moment voor een publiek met figuranten doen, en dan ben je wel even nerveus”, vertelde Rein in een recente video.

Toch merkte de acteur op dat strippen ook positieve kanten heeft: “Het is heel bijzonder, maar aan de andere kant, als je optreedt voor publiek en mensen beginnen te gillen, geeft dat ook energie. Het had twee kanten, maar het was een unieke ervaring!”

