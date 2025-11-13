Yolanthe Cabau in shock: ‘Ik kan het niet geloven!’

Yolanthe Cabau verschijnt voor het eerst op de cover van een Amerikaans tijdschrift. Ze is te zien op de cover van GENLUX Magazine gekleed in een schitterende rode jurk, zo maakt ze bekend via haar Instagram.

“Woop woop, het is ongelooflijk dat ik op de GENLUX feesteditie hier in de VS sta! Ik ben overweldigd! Mijn allereerste cover in Amerika!” In haar bericht geeft ze aan dat dit moment extra bijzonder is, niet alleen omdat het haar eerste Amerikaanse cover betreft, maar ook omdat het interview focust op haar missie met haar liefdadigheidsorganisatie Free A Girl.

Het vieren van moederschap

“Ik ben enorm dankbaar dat een zo glamoureus en prachtig tijdschrift aandacht besteedt aan een dergelijk belangrijk en hartverscheurend onderwerp: de bescherming van onze kinderen.” Ze hoopt hierdoor meer aandacht te krijgen voor het goede doel. “Aandacht leidt tot actie!”, aldus Yolanthe.

In het interview bespreekt ze meer dan alleen haar liefdadigheidswerk. “We hebben het ook gehad over fantastische mode, het vieren van moederschap, mijn nieuwe films, hoe ik mijn lifestylebedrijf heb opgezet en over alle andere dingen waar ik gepassioneerd over ben”, voegt ze toe aan haar bericht. “Jullie hebben het onvergetelijk gemaakt.”

Sinds 2019 woont Yolanthe samen met haar zoon Xess Xava in Los Angeles. In juni kwam haar realityserie Yolanthe op Netflix, die een kijkje biedt in haar leven in LA.

4:33 Eerste beelden van Netflixserie Yolanthe Cabau

Ernstig paardenongeval

Yolanthe heeft vorig jaar bij een val van een paard haar bekken, onderrug en nek gebroken. Ook kneusde ze haar longen. Twee maanden na het ongeval kon ze niet lopen en was het onzeker of ze ooit weer zou kunnen lopen. In haar realityserie wordt ook aandacht besteed aan het ongeval.

Ze was met haar zus aan het paardrijden op Ibiza toen haar paard struikelde over een steen, waardoor de steen wegschoot, het paard op hol sloeg en zij werd gelanceerd. “Ik kwam heel ongelukkig terecht en viel eerst op mijn bekken, daarna op mijn rug en uiteindelijk op mijn hoofd”, herinnert ze zich in een gesprek met het ANP.

Na de val kwam Yolanthe even bij en voelde ze vanaf haar navel niets meer. “Dat heeft heel veel met me gedaan. Ik was echt bang dat het nooit meer goed zou komen.”

6:08 Yolanthe Cabau over traumatische gebeurtenis: ‘Voelde mijn benen niet meer’ (Radio 538)

Belangrijke levenslessen

Wat volgde was een revalidatie van drie maanden. “Ik moest accepteren dat mijn lichaam niet meer deed wat ik wilde. Dat was een zware maar belangrijke les”, vertelt ze. “Ik ben altijd vrij streng voor mezelf geweest en kon voor het ongeluk vaak niet vriendelijk zijn voor mezelf. Door het ongeluk heb ik meer liefde voor mijn lichaam gekregen, omdat ik heb gezien hoe hard het heeft gevochten.”

Een andere les ging over kwetsbaarheid. “Mijn moeder en zus Deborah kwamen naar Ibiza om me te helpen. Ik was heel afhankelijk, iets wat ik altijd vreesde omdat ik een zeer onafhankelijk persoon was. Plotseling was ik afhankelijk van anderen en voelde ik me kwetsbaar.”

Hoe gaat het nu met Yolanthe

Het is nu meer dan een jaar geleden sinds het ongeluk en het gaat goed met Yolanthe. Ze loopt weer op hakken en sport ook weer, vertelt ze trots. “Ik heb nog steeds last van de plekken waar de breuken zaten, en volgens de dokter kan herstel wel twee jaar duren, maar ik voel me goed, sterk en gezegend”, zegt ze. “Ik dank mijn lichaam elke dag. Je kunt veel willen, maar als je lichaam niet meewerkt, kan het gewoon niet. Dat zie je ook wel echt in de serie.”