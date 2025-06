Evides Waterbedrijf heeft in samenwerking met JOGG aan elke van de zeven Zeeuwse JOGG-gemeenten een waterton gedoneerd. Deze tonnen zullen bij toekomstige evenementen worden gebruikt om het drinken van kraanwater te bevorderen. De symbolische overhandiging vond plaats op donderdag 5 juni in de gemeente Goes, volgens een bericht van de gemeente zelf.

De overhandiging gebeurde op de laatste avond van de Avond4Daagse in Goes. Aansluitend onthulde Evides het bedrag van 1.026 euro dat door kinderen was verzameld via de actie ‘Ik loop voor water’. Basisschool De Wingerd haalde het hoogste bedrag op en won hiermee een schoolreisje naar Deltapark Neeltje Jans.

Het belang van een gezond leven benadrukken

In Goes streven ze naar gezonde inwoners in een gezonde omgeving, waar iedereen zich goed voelt en actief kan deelnemen aan de samenleving. Samen met de andere zes Zeeuwse JOGG-gemeenten wordt het belang van een gezonde levensstijl onder de aandacht gebracht bij kinderen en hun omgeving. Dit omvat ook het stimuleren van water drinken. Met de watertonnen hopen de gemeente en Evides het gemakkelijker te maken voor mensen om voor water te kiezen, als een stap naar een gezonder leven.

In bepaalde delen van de wereld moeten kinderen dagelijks gemiddeld zes tot soms tien kilometer lopen om aan schoon drinkwater te komen. Bovendien is het water dat ze verkrijgen vaak vervuild, wat leidt tot gezondheidsproblemen zoals diarree en andere ziekten. Stichting Water for Life, gesteund door Nederlandse drinkwaterbedrijven waaronder Evides, zet zich in om mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot schoon drinkwater.

Initiatief tijdens Avond4Daagse in Goes

Tijdens de Avond4Daagse in Goes namen kinderen deel aan de actie ‘Ik loop voor water’ om geld in te zamelen voor Water for Life. Door zelf vier avonden een lange afstand te lopen, vergelijkbaar met de afstand die kinderen in arme landen moeten afleggen voor schoon water, werden ze bewust gemaakt van de waarde van ons gemakkelijk toegankelijke kraanwater. Er werd in totaal een bedrag van 1.026 euro opgehaald. Basisschool De Wingerd haalde het meeste geld op en won daarmee een uitje naar Deltapark Neeltje Jans.