SEO is Verleden Tijd: Nederlandse Startup Maakt Bedrijven Zichtbaar in ChatGPT

Veel bedrijven ontvangen al bezoekers via ChatGPT maar zijn zich niet bewust van de mogelijkheden om hun zichtbaarheid te vergroten. Promptwatch, opgericht door Klaas Foppen en Gijs de Groot, biedt hier een oplossing voor. Dit platform assisteert bedrijven bij het optimaliseren van hun content voor AI-gestuurde zoekmachines.

Introductie van Promptwatch

Promptwatch is een innovatieve tool die bedrijven inzicht geeft in de frequentie waarmee ze worden genoemd in de antwoorden van AI-chatbots zoals ChatGPT, Claude en Gemini. Gevestigd in Amsterdam, streeft het bedrijf ernaar om bedrijven prominent aanwezig te laten zijn wanneer vragen worden gesteld aan deze AI-systemen.

Klaas Foppen, een van de medeoprichters, legt uit: ‘Vroeger typten mensen “CRM” in een zoekmachine. Tegenwoordig vragen ze: “wat is het beste CRM voor een start-up?”. Promptwatch speelt in op deze verschuiving van simpele zoekopdrachten naar complexere vragen aan AI, ook wel prompts genoemd.’

De aard van de antwoorden op zoekopdrachten is ook totaal veranderd met AI-zoekmachines. In tegenstelling tot Google, die een lijst met links naar websites toont, geven AI-chatbots directe antwoorden door informatie van diverse websites samen te vatten. ‘Waar je bij Google tien pagina’s moet doorzoeken, geeft AI direct een antwoord op je vraag’, zegt Foppen. ‘Als je bedrijf daar niet in voorkomt, blijf je onopgemerkt.’

Deze ontwikkeling vereist een nieuwe strategie die Generative Engine Optimization (GEO) wordt genoemd. Dit houdt in dat je je website en informatie zodanig optimaliseert dat AI-chatbots je bedrijf vaker noemen en aanbevelen, vergelijkbaar met zoekmachineoptimalisatie (SEO) maar dan gericht op AI-systemen.

Promptwatch monitort hoe vaak bedrijven worden genoemd in de antwoorden van AI-chatbots. Het systeem stelt duizenden vragen aan verschillende AI-chatbots om te analyseren welke bedrijven worden genoemd, hoe vaak dit gebeurt en waarom. Klanten ontvangen een score voor hun zichtbaarheid en adviezen om hun vindbaarheid te verbeteren.

De mensen achter het project

Klaas Foppen (30) en Gijs de Groot (26) zijn de drijvende krachten achter Promptwatch. Ze ontmoetten elkaar bij de AI-startup Sparkbase. Foppen, die na zijn studie computerwetenschappen aan de Hogeschool Utrecht bij verschillende startups heeft gewerkt, richtte samen met Jan De Wulf Sparkbase op, een AI-tool voor sales.

Na de verkoop van Sparkbase begin dit jaar, besloot Foppen om Promptwatch op te zetten. ‘Thuis was dat wel even een gespreksonderwerp. Zo van: begin je weer?’, grapt hij. De Groot, die eerder als account executive bij Sparkbase werkte, heeft een achtergrond in bedrijfseconomie en financiële economie en focust bij Promptwatch op de commerciële en operationele kant.

De inspiratie voor Promptwatch ontstond tijdens hun tijd bij Sparkbase, waar ze experimenteerden met interne AI-tools. ‘We zagen deze trend aankomen’, vertelt Foppen. ‘De timing kon niet beter. Als we dit een jaar geleden hadden voorgesteld, was het te vroeg geweest. Nu is er daadwerkelijk vraag vanuit bedrijven die verkeer krijgen via ChatGPT en hier iets mee willen doen’, voegt De Groot toe.

Wie heeft baat bij Promptwatch?

Ondernemingen die al intensief bezig zijn met SEO, zoals reisorganisaties, SaaS-startups, zakelijke dienstverleners en e-commercebedrijven, vinden veel waarde in Promptwatch. Zo is bijvoorbeeld Pierre & Vacances, bekend van Center Parcs, een van de klanten. ‘Reizen is typisch iets wat mensen gaan onderzoeken via ChatGPT’, legt De Groot uit.

Daarnaast zien ook veel marketingbureaus die bedrijven helpen beter gevonden te worden op het internet, grote potentie in Promptwatch. Deze bureaus willen hun diensten uitbreiden met generative engine optimization. ‘Bureaus die al ondersteunden bij SEO voor Google willen nu ook ondersteunen bij ChatGPT’, zegt De Groot.

De oprichters verwachten dat, naarmate het gebruik van AI-chatbots toeneemt, GEO net zo belangrijk zal worden als SEO. ‘Het zal essentieel blijken voor allerlei bedrijven en organisaties’, stelt De Groot.

Hoe verdient Promptwatch?

Promptwatch biedt verschillende abonnementen aan. Het ‘Solo’-pakket kost 89 dollar per maand en laat bedrijven 50 prompts of zoektermen volgen. Voor 199 dollar per maand krijgen klanten toegang tot meer functionaliteiten en kunnen ze 150 prompts volgen.

Het ‘Business’-pakket van 499 dollar per maand biedt dagelijkse updates in plaats van wekelijkse, en omvat tot 350 prompts. Daarbovenop krijgen klanten toegang tot alle AI-chatbots. Grotere ondernemingen kunnen contact opnemen voor maatwerkoplossingen.

Klanten kunnen zich eenvoudig aanmelden door een account aan te maken en hun creditcardgegevens in te vullen. De eerste zeven dagen is Promptwatch gratis uit te proberen.

De huidige stand van zaken bij Promptwatch

Sinds de lancering op 1 april is er aanzienlijke interesse in Promptwatch. De meeste klanten melden zich aan zonder directe marketinginspanningen van het bedrijf. ‘We hebben al tientallen betalende gebruikers en via onze website zijn honderden accounts aangemaakt’, deelt De Groot mee.

De klanten komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar men snel geneigd is een creditcard te gebruiken voor online diensten. Ook uit Frankrijk is er veel belangstelling.

Technisch gezien houdt Promptwatch alle grote AI-chatbots in de gaten en binnenkort wordt ook Google’s nieuwe AI-tool toegevoegd aan het platform. ‘We willen binnenkort meer inzicht bieden in hoe de AI-resultaten tot stand komen. We zijn van plan om websitestatistieken te integreren met de prompts die klanten volgen via ons platform’, legt Foppen uit.

Er zijn ook plannen voor technische uitbreidingen zoals API-integraties, data-export en veilige inlogsyste

men. ‘Dit zijn belangrijke features voor bureaus en grote ondernemingen’, zegt Foppen.

Is er nog financiering nodig?

Foppen en De Groot hebben Promptwatch zelf gefinancierd en zijn nu op zoek naar seed-funding om de groei te versnellen. ‘We hebben onze propositie gevalideerd en zijn in gesprek met verschillende investeerders’, vertelt De Groot.

Het team bestaat momenteel uit vier personen: de twee oprichters, een ontwikkelaar en een marketingmedewerker. Het extra kapitaal is voornamelijk bedoeld om een professioneel verkoopteam op te zetten en meer programmeurs aan te trekken.

De oprichters hopen binnen enkele maanden duidelijkheid te hebben over de financiering. ‘We willen het momentum niet verliezen door een tekort aan kapitaal’, benadrukt De Groot.

De concurrentie neemt toe, zowel van start-ups in andere landen die vergelijkbare oplossingen ontwikkelen vanaf de grond af, als van bestaande SEO-bedrijven die nu ook GEO-diensten aanbieden. ‘Als je ziet hoeveel geld bedrijven uitgeven aan tools om beter gevonden te worden op Google, dan wordt dit natuurlijk ook een enorme markt’, voorspelt De Groot.

