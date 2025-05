Wefloat pakt huizentekort aan met drijvende woningen: Bouwen waar letterlijk ruimte is!

Het bedrijf Wefloat, gevestigd in Nederland, heeft een innovatieve oplossing bedacht voor het tekort aan woningen door het introduceren van drijvende woonmodules. Oprichter Roy Langedijk (35) ziet dit als een kans om betaalbare woningen te bieden in gebieden waar weinig bouwgrond beschikbaar is. Hij zegt: ‘Het motiveren van mensen door hen te helpen, dat drijft mij.’

Roy Langedijk herstelt zich snel wanneer hij spreekt over zijn project Wefloat. ‘Een keer noemde ik ze “containerwoningen”, maar daar werd ik snel op gewezen’, vertelt hij met een glimlach. ‘Tegenwoordig zijn het verplaatsbare woningen van hoge kwaliteit die aan alle moderne bouwnormen voldoen’.

Ze zijn alles behalve gewone containers, wil hij duidelijk maken.

Met Wefloat beoogt Langedijk een antwoord te bieden op de woningnood door middel van flexwoningen. Dit concept is op zich niet nieuw, aangezien gemeenten vaak kiezen voor tijdelijke huisvesting op ongebruikte terreinen voor een periode tot vijftien jaar.

Langedijks idee is om deze flexwoningen te plaatsen op een drijvende basis. ‘We bouwen op water daar waar geen ruimte is op land’, legt hij uit. Het concept is zo ontworpen dat het bijna overal geïmplementeerd kan worden, van oude havens tot stadsvijvers.

Het standaardontwerp bestaat uit een platform van 18 bij 18 meter waarop dertig modulaire woningen van 8 meter lang en 3,5 meter breed worden geplaatst, verdeeld over drie lagen. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor studenten, mensen in sociale huur en statushouders; oftewel, iedereen die dringend een woning nodig heeft.

De stabiliteit van de constructie is zorgvuldig berekend. Zelfs bij golven of sterke wind zal het platform ‘nauwelijks merkbaar bewegen’, volgens Langedijk. ‘We spreken dan over een beweging van twee tot drie graden.’

Het is nu belangrijk om gemeenten en woningcorporaties te overtuigen. ‘Sommige van hen staan open voor gesprekken om samen te zien of we de businesscase sluitend kunnen krijgen’, zegt Langedijk.

Succesvolle ondernemingen

Voor Langedijk is Wefloat zijn tweede grote onderneming. Na zijn studie Bouwmanagement en Vastgoed aan de Hogeschool Inholland startte hij in 2011 het Duurzaam Bouwloket samen met studiegenoot Raoul Santibanez, een digitaal platform dat advies biedt over het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen.

Het Duurzaam Bouwloket werd een succesvol bedrijf met achttien werknemers en een samenwerkingsverband met ongeveer 140 gemeenten. Naarmate het bedrijf groeide, kwamen er meer fysieke activiteiten bij, zoals wijkrenovaties en presentaties in lokale gemeenschapshuizen, vertelt Langedijk. ‘Daardoor kwam het bedrijf in een nieuwe fase.’

Op dat moment in 2019 doet Arthur Dontje, de voormalige eigenaar van chocoladeproducent Dobla, een bod op Duurzaam Bouwloket. Het oprichtersduo accepteert het bod. Langedijk zegt: ‘Na tien jaar vonden we het tijd voor iets nieuws.’

Hoeveel Dontje betaalde, blijft onbekend. ‘Maar het was genoeg om een nieuw bedrijf te starten en op reis te gaan’, zegt Langedijk.

Van wereldreis naar Wefloat

Na zijn vertrek uit het bedrijf in 2021, reist Langedijk naar Zuid-Afrika. ‘Ik heb een jaar door Afrika gereden in een four-wheel drive met een tent op het dak’, legt hij uit. Zijn reis van 35.000 tot 40.000 kilometer voerde hem door verschillende Afrikaanse landen.

‘Ik kwam terug met een frisse blik en een leeg hoofd’, herinnert Langedijk zich. Klaar voor een nieuwe uitdaging. Aanvankelijk overwoog hij startups te coachen, maar dat bleek niet bevredigend. ‘Ik had moeite om vanaf de zijlijn toe te kijken en kon mijn energie daar niet in kwijt.’

Het idee voor Wefloat kwam halverwege 2024 toen Langedijk een podcast over woningnood beluisterde. Hieruit bleek dat er wel interesse was in flexwonen, maar dat geschikte locaties ontbraken, vooral in dichtbevolkte steden. ‘Toen dacht ik, waarom niet op het water?’ zegt Langedijk.

Deze gedachte was niet nieuw voor hem. Hij had hier al onderzoek naar gedaan tijdens zijn afstuderen bij projectontwikkelaar Quartet Projecten, ongeveer vijftien jaar geleden.

‘Ik had het toen al bouwkundig, op duurzaamheid en prijs doorgerekend. Er is toen niets mee gedaan, deels door de wet- en regelgeving die toen niet meewerkte. Maar het idee heeft me nooit losgelaten’, zegt hij.

Samenwerking met Vedder en Blue 21

In september van vorig jaar begon Langedijk met de ontwikkeling van Wefloat. Hij startte met het opstellen van een strategie en het maken van schetsen in het 3D-tekenprogramma SketchUp. ‘Als ik nu terugkijk, lijkt dat helemaal niet meer op wat we nu hebben’, zegt hij lachend.

Langedijk realiseerde zich al snel dat hij de juiste mensen om zich heen nodig had. Per toeval kwam hij een bericht tegen op het forum bouwprofs.nl over drijvende funderingen van HDPE, een waterafstotende kunststof. De auteur van het bericht was Jelle Vedder, medeoprichter van ingenieurs- en adviesbureau Bartels & Vedder. Langedijk nam contact op en Vedder reageerde enthousiast en bracht hem in contact met Blue21, experts in drijvend bouwen.

Samen ontwikkelden ze het concept voor de modulaire waterwoningen binnen zes maanden. Bartels & Vedder en Blue21 focusten zich op de technische aspecten, terwijl Langedijk de zakelijke kant voor zijn rekening nam.

Het Wefloat-concept

De woningen worden in een fabriek gebouwd en vervolgens op de drijvende fundering geplaatst. ‘Het zijn woningen van permanente kwaliteit die aan alle nieuwbouwnormen voldoen’, benadrukt Langedijk. De woningen zijn van het gas af, circulair gebouwd en energiezuinig; ze voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Na vijftien jaar kunnen de woningen eenvoudig worden verplaatst. Ze zijn bijna volledig te demonteren en elders opnieuw op te bouwen.

Het drijvende platform kan in theorie ook uit elkaar gehaald worden, maar Langedijk hoopt dat het na vijftien jaar een andere bestemming krijgt.

Verkoop aan woningcorporaties

Voor de bouw van de woningen werkt Wefloat samen met verschillende partijen. ‘We willen niet afhankelijk zijn van één bouwer, maar juist keuzevrijheid behouden per project’, legt Langedijk uit. ‘We hebben echter wel een aantal voorkeursleveranciers waarmee we graag werken.’

Hoe de woningen er precies uit komen te zien, hangt af van de afspraken met de woningcorporatie. Wordt het casco opgeleverd? Hoe luxe wordt de keuken? Liggen er zonnepanelen op het dak? Dat wordt in overleg bepaald.

Wefloat richt zich op de verkoop van complete projecten aan woningcorporaties, die dan de verhuur voor hun rekening nemen. De kosten voor een drijvend platform met woningen lopen in de miljoenen, niet in de tonnen, volgens Langedijk.

Doelgroepen en marktpotentieel

Wefloat focust zich op studenten, sociale huurders, statushouders en spoedzoekers. In eerste instantie gaat het om flexwoonprojecten met een looptijd van 10 tot 15 jaar, hoewel permanente bewoning ook mogelijk is.

‘Dat zou echter een heel ander vergunningstraject vereisen’, legt Langedijk uit. ‘Voor flexwoonprojecten zijn er vanuit de overheid en het Rijk al mogelijkheden om dit snel te realiseren. Dat is voor nu de focus, maar als een gemeente of woningcorporatie interesse heeft in permanente bewoning, dan kan dat ook.’

Nu het concept staat, richt Langedijk zich op gesprekken met woningcorporaties en gemeenten. Om draagvlak aan te tonen, verzamelt hij een lijst van geïnteresseerden. ‘Ik bouw een soort community. Ik wil laten zien dat het niet alleen een idee is om de woningnood te helpen oplossen, maar dat een grote groep mensen graag in zo’n woning wil wonen.’

Over de bijdrage die Wefloat kan leveren aan het woningtekort, is Langedijk realistisch. ‘Ik verwacht niet dat we meteen in het eerste jaar duizenden woningen gaan realiseren. Het zullen er eerder een paar honderd zijn.’

De eerste projecten verwacht Langedijk pas in 2026 op te leveren. De bouw van de woningen en het platform neemt een aantal maanden in beslag, maar het aanvragen van nutsvoorzieningen en het vergunningstraject nemen meer tijd in. ‘Dat duurt al gauw een jaar tot anderhalf jaar.’

Maar Langedijk heeft geduld en richt zich op de lange termijn. Hij wil maatschappelijke impact maken. ‘Ik wil een oplossing bieden voor doelgroepen die dringend op zoek zijn zoals sociale huurders, studenten en statushouders. Als ik merk dat ik mensen kan helpen, geeft me dat enorm veel motivatie.’