Gouden Horloge Teruggevonden Na 165 Jaar In Scheepswrak Michiganmeer: Een Wonderbaarlijke Terugkeer

De Terugkeer van een Historisch Horloge

In 1860 zonk de Lady Elgin in het Michiganmeer, waarbij de Britse journalist en politicus Herbert Ingram omkwam. Nu, 165 jaar later, is zijn zakhorloge eindelijk teruggekeerd naar zijn geboorteplaats.

De stoomboot Lady Elgin verging snel op 8 september 1860 na een botsing met een schoener tijdens een storm nabij Winnetka, Illinois. Meer dan 300 passagiers verloren het leven, velen bereikten de reddingsboten niet op tijd.

Herbert Ingram en zijn zoon behoorden tot de slachtoffers, waarbij Ingram’s gouden horloge met hem ten onder ging.

Na de scheepsramp werd Ingram’s lichaam geborgen en teruggebracht naar Engeland, waar hij werd begraven in zijn geboorteplaats Boston, Lincolnshire.

Het zakhorloge werd in 1992 door duikers ontdekt, maar bleef tot mei van dit jaar in de Verenigde Staten, toen het aan een historicus werd overhandigd voor onderzoek.

“In 1992, toen mijn team de overblijfselen van de Lady Elgin documenteerde, die verspreid lagen over meer dan een mijl van de bodem van het meer, waren er ook andere duikers op de locatie,” vertelde Valerie Van Heest, mede-oprichter van de Michigan Shipwreck Research Association en auteur van “Lost on the Lady Elgin”, aan FOX 17. “Er was gelekt over de locatie, en een trio duikers, die ik pas onlangs heb leren kennen, vond een zakhorloge. Een gouden zakhorloge, een buitengewone ontdekking.”

Ze voegde eraan toe dat Ingram “lid was van het parlement. Hij was ook de oprichter van de London Illustrated News, het eerste tijdschrift dat afbeeldingen publiceerde. Hij was dus echt de grondlegger van de beeldjournalistiek.”

Van Heest vertelde aan BBC News dat ze al snel besefte dat het horloge “niet in Amerika thuishoort. Het hoort thuis in Boston, Engeland, waar Herbert Ingram vandaan kwam en waar nog steeds een standbeeld van hem staat.”

Experts zeggen dat het horloge relatief goed bewaard is gebleven op de bodem van het meer, dankzij de koude, zuurstofarme omgeving van het meer, aldus People magazine.

Ingram wordt gevierd als de “favoriete zoon” van de stad Lincolnshire waar hij werd geboren en begraven, en waar een standbeeld van hem staat.

Van Fleet kocht het horloge en schonk het vervolgens aan het Boston Guildhall Museum, dat toevallig bezig was met het samenstellen van een tentoonstelling over Ingram.

“Ze hadden geen fysieke artefacten, en hier was ik, die niet alleen een artefact aanbood, maar het persoonlijke horloge van Herbert Ingram,” zei Van Heest. “Het was een buitengewone, toevallige gebeurtenis.”

Gemeenteraadslid Sarah Sharpe, van de Boston Borough Council vertelde de BBC: “Het feit dat dit kleine deel van hem terugkeert naar zijn geboorteplaats om tentoongesteld te worden, is echt bijzonder en belangrijk.”

Het museum vierde de terugkeer van het horloge op 24 mei, een “dag om te herinneren.”

“Vandaag kwam Boston samen om het leven en de nalatenschap van Herbert Ingram te eren — journalist, hervormer en een van de meest invloedrijke figuren van onze stad — terwijl zijn lang verloren gewaande gouden horloge, geborgen uit het wrak van de Lady Elgin, officieel naar huis terugkeerde,” schreef het museum op Facebook. “Van een privé-eerbetoon bij zijn graf, tot de ceremoniële overhandiging bij het Ingram Memorial, tot de krachtige verhalen die gedeeld werden in het Boston Guildhall — elk moment was gevuld met reflectie, trots en ontzag.”

Het museum voegde toe, “Dank aan iedereen die vandaag met ons mee deed — persoonlijk en in gedachten. De geschiedenis van Boston leeft en tikt.”

