Zeldzame Keltische Goud- en Zilvermunten Ontdekt: Geheime Locatie in Europa Onthuld!

In een idyllische regio van Tsjechië is een schat aan onschatbare gouden en zilveren munten ontdekt op een “geheime” locatie.

De vondst werd op 3 september bekendgemaakt door het Museum en Galerie van Noord-Pilsen (MGSP) in Mariánská Týnice, gelegen in de regio Pilsen in West-Bohemen, bekend om zijn sprookjesachtige steden en kastelen.

De schat bestaat uit honderden gouden en zilveren munten, evenals een klein paardenfiguurtje en bronzen gespen, meldden de ambtenaren in een persbericht dat vanuit het Tsjechisch naar het Engels is vertaald.

Archeologen hebben de schat opgegraven op een “geheime Keltische site” in Noord-Pilsen, volgens het museum. Gedurende de IJzertijd bewoonden de Kelten dit gebied, en de site dateert van tussen de 6e eeuw en de 1e eeuw v.Chr.

De unieke munten werden verspreid gevonden “op een locatie waar eerder geen Keltische nederzetting werd verwacht”, aldus het statement – wat de ontdekking bijzonder zeldzaam maakt.

Jan Mařík, directeur van het Archeologisch Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen in Praag, zei dat het hoofddoel van de opgraving was om de “verplaatsbare archeologische vondsten te redden, die direct worden bedreigd door illegale schattenjagers, landbouw en natuurlijke omstandigheden.”

“De buitengewone waarde van deze artefacten ligt ook in de mogelijkheid om een uitgebreid begrip te krijgen van een zeldzame IJzertijdlocatie – zowel wat betreft de vestigingspatronen als de vondsten zelf – die, in tegenstelling tot de meeste vergelijkbare Europese locaties, niet verstoord is door illegale opgravingen,” voegde Mařík toe.

<br />

Archeologen werken sinds 2021 op de site, waarbij elk graafseizoen meer interessante vondsten oplevert.

Deskundigen geloven dat de site seizoensgebonden werd gebruikt voor handel, waarbij “mensen vaak kleine voorwerpen zoals munten verloren”, zei het museum.

Daniel Stráník, een archeoloog van MGSP, verklaarde dat de site “internationaal significant is, ten minste binnen Centraal-Europa.”

“Onder de gouden en zilveren munten bevinden zich eerder onbekende types, die ons begrip van Keltische muntslag in Bohemen kunnen hervormen,” voegde hij toe.

“De ontdekking omvat ook een unieke verzameling Hallstatt-periode gouden sieraden. Bronzen vondsten omvatten gespen, spelden, armbanden, hangers en zelfs een paardenfiguurtje.”

De munten zijn momenteel tentoongesteld in MGSP, waar ze tot 30 november voor het publiek toegankelijk zijn. Museumdirecteur Pavel Kodera zei dat de tentoonstelling “slechts een deel van de vondsten van deze opmerkelijke site laat zien.”

“De meest uitzonderlijke stukken blijven in veilige opslag en zullen pas worden gepresenteerd nadat het hele onderzoeksproject volledig is geëvalueerd,” merkte hij op.

“In de toekomst overwegen we ook om een nieuwe permanente museumtentoonstelling op te zetten om een geheel nieuw perspectief op het Keltische leven in onze regio te bieden.”

De recente vondst komt enkele maanden nadat archeologen een vergelijkbare schat aan Keltische munten opgroeven in dezelfde Tsjechische regio.

De ontdekking, aangekondigd door het Museum van Oost-Bohemen, kwam van een Keltische nederzetting die werd blootgelegd langs de route van een toekomstige snelweg.