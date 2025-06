Naderende Mega Vulkaanuitbarsting: Aardbevingen Activeren Alarm in Grote Amerikaanse Stad

Zal het uitbarsten — of overwaaien?

Deze week nam de seismische activiteit op de Mount Spurr in Alaska sterk toe, wat zorgen wekte over een mogelijke uitbarsting.

“De aardbevingsactiviteit onder Mount Spurr is nog steeds verhoogd,” waarschuwde het Alaska Volcano Observatory in een rapport van 28 mei. “Na een gestage afname van eind maart tot april, is de oppervlakkige aardbevingsactiviteit de afgelopen twee weken teruggekeerd naar het niveau van maart met ongeveer 100 gebeurtenissen per week.”

Hoewel het advies bevestigde dat de “kans op een uitbarsting geleidelijk afneemt”, blijft de 3353 meter hoge vulkaan in een “verhoogde staat van onrust”, wat betekent dat een “explosieve uitbarsting” nog steeds mogelijk is.

“We zijn zeker nog niet veilig,” vertelde Matt Haney, een onderzoeker bij het Alaska Volcano Observatory, aan Alaska Public Media. “Er vinden nog steeds aardbevingen plaats bij Mount Spurr.”

Echter, een rapport van AVO op 29 mei stelde dat hoewel “de lage onrust voortduurt, er geen veranderingen zijn waargenomen in de monitoringsdata die wijzen op een naderende uitbarsting.”

“Als er een uitbarsting zou plaatsvinden, zou deze voorafgegaan worden door extra signalen, die waarschuwing mogelijk maken,” zeiden ze.

Een dergelijk signaal zou waarschijnlijk een aspluim zijn die tot 50.000 voet hoog uit de vulkaan spuit, vertelde Haney eerder aan de Daily Mail, waarbij hij toevoegde dat de resulterende wolk de naburige stad Anchorage zou kunnen bedekken.

Spurr staat sinds april 2024 onder toezicht van de autoriteiten, toen een piek in seismische activiteit werd waargenomen.

Tegen oktober was het aantal bevingen gestegen van 30 per week naar 125 per week.

De recente terugkeer naar deze niveaus heeft de alarmbellen doen rinkelen. Ondertussen toonde een gasmetingssonde van 23 mei aan dat de emissies iets lager waren, maar binnen de “onzekerheidsgrenzen” van die gemeten tijdens de laatste gasanalyse op 24 april.

Ze schreven dat de “CO2-waarden” uit de ventilatieopeningen van de vulkaan nog steeds “boven de achtergrondniveaus” liggen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van magma onder het oppervlak.

AVO merkte echter op dat deze niveaus vergelijkbaar waren met de metingen in 2004 en 2006, een soortgelijke periode van activiteit waarin Spurr niet uitbarstte.

Alaskanen hoeven waarschijnlijk nog niet te schuilen.

“De pauze in deformatie suggereert” dat de ondiepe magma-intrusie “de afgelopen 17 maanden is gestopt,” volgens het agentschap.

“Deze intrusie van magma kan nog steeds leiden tot een uitbarsting, maar gas- en aardbevingsactiviteit duiden niet duidelijk op een onstabiel of onder druk staand systeem.”

Een uitbarsting van Spurr, zei AVO, zou waarschijnlijk bijna identiek zijn aan de uitbarstingen in 1953 en 1992, die explosieve gebeurtenissen omvatten die enkele uren duurden en aswolken produceerden die honderden mijlen reisden, waarbij as neerdaalde over Zuid-centraal Alaska.

De explosie van het laatstgenoemde jaar bedekte met name Anchorage met as, waardoor officials het vliegveld moesten sluiten.

Een mogelijke uitbarsting van Spurr — die waarschijnlijk zou beginnen vanuit zijn zijventiel, genaamd Crater Peak — zou ook modderstromen en lawines van vulkanisch puin en as veroorzaken die met 200 mijl per uur van de berg af donderen.

“Gelukkig zijn er geen gemeenschappen binnen die straal die zouden worden getroffen,” zei Haney.