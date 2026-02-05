Tessa Robijns nieuwe directeur Theater Peeriscoop: Wat verandert er?

Veranderingen in de leiding van Theater Peeriscoop

Theater Peeriscoop in Gorinchem, dat 27 jaar geleden door Fred Delfgaauw is opgericht, krijgt een frisse wind. Tessa Robijns neemt het stokje over als directeur-bestuurder en Martin Rensen wordt de nieuwe programmaregisseur. Samen zullen zij zorgen voor een ‘verjonging en verbreding’ van het theater. Fred Delfgaauw, die het theater met eigen handen heeft opgebouwd, blijft een centrale rol spelen als boegbeeld, gastheer en artistiek leider.

Fred Delfgaauw is niet van plan het theater te verlaten, maar geeft aan ruimte te willen maken voor ‘jonge, toekomstgerichte krachten’. Hij blijft actief binnen zijn uitgebreide netwerk van artiesten, publiek en zakelijke partners, zowel lokaal als regionaal. Zijn focus zal vooral liggen op het creëren van nieuwe werken en het opleiden van nieuw talent.

Tessa Robijns brengt een schat aan ervaring mee uit de zakelijke en mediawereld. Ze uit haar sterke verbondenheid met Theater Peeriscoop en de stad Gorinchem. ‘Voor mij is Peeriscoop veel meer dan alleen een theater’, zegt ze. ‘Al vanaf mijn kindertijd is deze warme en uitnodigende plek als een thuis voor mij, waar ik verliefd werd op de magie van het theater. Naast het aanbieden van professionele voorstellingen van zowel grote als kleine namen, is het theater ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor bezoekers, creatievelingen en het bedrijfsleven. Samen met ons vertrouwde team gaan we verder bouwen aan deze plek om nog meer generaties te bereiken en ervoor te zorgen dat Peeriscoop ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in Gorinchem en omstreken.’

