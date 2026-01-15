Gratis Toegang tot Nationale Parken op Trumps 80e Verjaardag: Waarom Geen Voordelen met Juneteenth

Een Nieuw Beleid voor Natuurliefhebbers

Natuurliefhebbers hebben een nieuwe reden om de verjaardag van Trump te vieren.

Het National Park Service (NPS) heeft wijzigingen aangekondigd in de dagen waarop geen toegangsgeld hoeft te worden betaald in 2026, met aanpassingen aan het beleid over wie gratis toegang krijgt en wanneer.

Op 25 november maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken de nieuwe kalender bekend, waarbij het aantal gratis toegangsdagen wordt uitgebreid van zes naar tien. Tegelijkertijd worden bepaalde feestdagen geschrapt.

Normaal gesproken vallen de gratis toegangsdagen samen met een mix van burgerrechtendagen, vieringen van openbare landen en herdenkingsdagen.

In 2025 omvatten de gratis toegangsdagen onder andere Martin Luther King Jr. Dag, Juneteenth, de eerste dag van de National Park Week, de verjaardag van het Bureau of Land Management, Great American Outdoors Day, National Public Lands Day, de eerste zondag van National Wildlife Refuge Week en Veterans Day.

Dit jaar echter kiest de overheid voor een andere insteek, namelijk de “patriottische gratis toegangsdagen” in 2026.

De Nieuwe Gratis Toegangsdagen

De nieuwe gratis toegangsdagen voor volgend jaar zijn:

16 februari: President’s Day

25 mei: Memorial Day

14 juni: Flag Day, samenvaltend met de verjaardag van President Trump

3-5 juli: Onafhankelijkheidsdag weekend

25 augustus: 110e Verjaardag van de National Park Service

17 september: Constitution Day

27 oktober: Theodore Roosevelt’s verjaardag

11 november: Veterans Day

Opvallend afwezig zijn de dagen zoals Martin Luther King Jr. Dag en Juneteenth, die respectievelijk acht en twee jaar als gratis toegangsdagen zijn erkend. Deze dagen waren populair voor gemeenschapsorganisaties om vrijwilligersprojecten en buitenprogramma’s te plannen.

Ook ontbreken in de line-up van 2026 de eerste dag van National Park Week, Great American Outdoors Day en Public Lands Day.

Hoewel aangegeven wordt dat de focus ligt op “patriottische” gratis toegangsdagen, is er geen specifieke reden gegeven waarom deze andere feestdagen zijn geschrapt.

De enige dag die uit 2025 is overgenomen naar 2026 is Veterans Day.

Veranderingen voor Internationale Bezoekers

Een andere belangrijke verandering is dat de gratis toegangsdagen niet langer gelden voor internationale bezoekers. Deze voordelen gelden vanaf nu alleen voor Amerikaanse inwoners.

Internationale reizigers zullen vanaf 1 januari 2026 een hoger tarief betalen voor toegangskaarten.

Vanaf het nieuwe jaar zal de jaarlijkse pas voor het park $80 kosten voor Amerikaanse inwoners en stijgen van $80 naar $250 voor niet-inwoners.

Niet-inwoners zonder jaarlijkse pas moeten een toeslag van $100 per persoon betalen, bovenop de standaard toegangsprijs, om 11 van de meest bezochte nationale parken binnen te gaan, waaronder Arches, Yosemite en Zion.

“Deze beleidsmaatregelen zorgen ervoor dat Amerikaanse belastingbetalers, die het nationale parksysteem al ondersteunen, blijven genieten van betaalbare toegang, terwijl internationale bezoekers een eerlijk deel bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van onze parken voor toekomstige generaties,” aldus minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum in een verklaring.

