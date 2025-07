Griezelige ‘cyborg’ kevers: Toekomstige helden in rampgebieden?

Een ander soort “Hulp” door de Kever

Tussen bomdetecterende ratten en medische maden, is het duidelijk dat wat voor de één een plaag is, voor de ander een redder kan zijn. De nieuwste toevoeging aan deze onwaarschijnlijke groep helden is een op afstand bestuurbare kever die potentieel gebruikt kan worden om slachtoffers van natuurrampen te redden, volgens een huiveringwekkende studie gepubliceerd in “Advanced Science”.

“Deze kever kan ingezet worden bij zoek- en reddingsacties, omdat hij in kleine spleten en kieren van ingestorte gebouwen kan kruipen om gewonde overlevenden op te sporen,” zei Dr. Thang Vo-Doan, een onderzoeker aan de Universiteit van Queensland in Australië die het onderzoek leidde, volgens Phys.org.

Het baanbrekende reddingsproject van het team bestaat uit het uitrusten van donkere kevers met afneembare rugzakken die de antennes en voorvleugels van het insect besturen door middel van elektroden.

Deze cybernetisch verbeterde insecten worden vervolgens op afstand bestuurd met videogame controllers, zodat ze toegang kunnen krijgen tot overlevenden na een mijn- of gebouwinstorting.

Waarom inzetten op een van ’s werelds oudste levensvormen in plaats van schijnbaar geavanceerdere robots?

Vo-Doan legde uit, “Kever bezitten veel natuurlijke eigenschappen die hen meesters maken in klimmen en manoeuvreren in kleine, complexe ruimtes zoals dicht puin, waar robots moeilijk kunnen navigeren.”

“Ons werk benut deze eigenschappen en voegt programmeerbare besturing toe die nauwkeurige richtingsaanwijzingen mogelijk maakt, zonder de levensduur van de kever te beïnvloeden,” voegde hij eraan toe.

In een videodemonstratie zijn deze zakformaat eerstehulpverleners te zien terwijl ze een hindernisbaan navigeren door zijwaarts te bewegen en over muren te klimmen als miniatuurmariniers — capaciteiten die hun synthetische tegenhangers ontberen.

De reddingskevers zijn sterk voor hun formaat, in staat om te klimmen terwijl ze een batterij dragen die evenveel weegt als hun eigen lichaam. Het team is momenteel bezig met het aanpassen van het ontwerp zodat de kleine verkenners uitgerust kunnen worden met camera’s en een stroomvoorziening die hun vermogen om puin te navigeren zal verbeteren.

Met hun wendbaarheid, sensorische capaciteiten en kracht kunnen deze kevers de tijd die nodig is om overlevenden van rampen te lokaliseren terugbrengen tot slechts enkele uren in plaats van dagen.

“Als mensen onder een grote hoeveelheid puin vastzitten, wil je ze zo snel mogelijk kunnen vinden en beginnen met het plannen van hoe je ze eruit kunt krijgen,” zei Vo-Doan. Hij hoopte dat de kevers “gemakkelijk door chaotische omgevingen kunnen bewegen om de exacte locatie van een persoon te bepalen, aanwijzingen kunnen geven over eventuele verwondingen, en reddingswerkers een beeld kunnen geven van wat er moet worden gedaan om hen te bevrijden.”

Onderzoekers hopen de technologie binnen vijf jaar in een echte reddingssituatie te testen.

Dit is niet de eerste keer dat wetenschappers cyborg-insecten als noodhulpverleners hebben getest. In 2014 maakten onderzoekers aan de North Carolina State University gewone kakkerlakken tot op afstand bestuurbare biobots – bionische redders die mensen kunnen lokaliseren die in puin vastzitten door gebruik te maken van microfoons.

“Het doel is om de biobots met microfoons met hoge resolutie te gebruiken om onderscheid te maken tussen geluiden die belangrijk zijn – zoals mensen die om hulp roepen – en geluiden die niet belangrijk zijn, zoals een lekkende pijp,” zei Alper Bozkurt, een assistent-professor aan de universiteit.

