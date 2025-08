Ruimtepuin van vurige meteoor mogelijk neergestort op huis in Zuidoost VS: autoriteiten melden

Recentelijk heeft een stuk “ruimtepuin” afkomstig van een oplichtende meteoor die deze week overdag door de lucht van het zuidoosten van de VS schoot, voor opschudding gezorgd. Dit object is mogelijk in een huis in Georgia ingeslagen, zo meldden de autoriteiten.

Deze hemelse steen doorboorde het dak en brak door het plafond van een huis in de staat Georgia, net op het moment dat het vurige object de luchten boven South Carolina, Virginia en Georgia verlichtte rond het middaguur op donderdag.

“Een stuk niet-geïdentificeerd puin heeft het dak van een woning doorboord en is in het huis terechtgekomen, waarbij geen verwondingen zijn gemeld,” verklaarde een woordvoerder van het Henry County Emergency Management aan FOX Carolina.

“Op dit moment is de exacte aard van het object nog niet bevestigd. Na overleg met de Nationale Weerdienst is echter geadviseerd dat het puin een fragment van een meteoor kan zijn, of mogelijk ruimtepuin, vaak aangeduid als ‘ruimtejunk’,” voegde de woordvoerder toe.

De vallende steen heeft de huiseigenaar in verbazing achtergelaten nadat het ongeveer een kwart inch gipsplaat doorbrak, volgens wat ambtenaren aan WSB-TV vertelden.

De snel bewegende meteoor werd voor het eerst waargenomen op 48 mijl boven Oxford, Georgia, en vloog met een verbluffende snelheid van 30.000 mijl per uur, aldus Bill Cooke, hoofd van NASA’s Meteoroid Environment Office.

De heldere witte vuurbal — met een doorsnede van ongeveer 3 voet en een gewicht van meer dan een ton — explodeerde later boven West Forest, Georgia, waarbij een energiestoot vrijkwam die gelijk staat aan ongeveer 30 ton TNT.

“De daaruit voortvloeiende drukgolf verspreidde zich naar de grond, wat booms veroorzaakte die door velen in dat gebied gehoord werden,” zei Cooke in een verklaring aan CBS News.

Video’s die op sociale media zijn gedeeld, hebben de schokkende vlam laten zien die uit de lucht viel.

De lokale inwoners Melanie Whitlock en haar dochter, Amber Hudson, hoorden en voelden de explosie in Covington — meer dan 130 mijl van waar de meteoor uitbarstte.

“Het was echt heel eng,” vertelde Whitlock aan WSB-TV.

“Het was als een harde knal, maar het klonk als iemand die stampte. En toen de trilling, het hele huis trilde. Het heeft ons zeker opgeschud.”