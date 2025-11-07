Ontdekking op Saturnus’ Maan: ‘Fenomenaal Bewijs’ voor Buitenaards Leven, Zeggen Wetenschappers

Wetenschappelijke Doorbraak op Saturnus’ Maan

Wetenschappers zijn extatisch over een nieuwe ontdekking.

Recent onderzoek wijst uit dat de ijzige maan van Saturnus, Enceladus, mogelijk leven zou kunnen herbergen in zijn ondergrondse oceanen. Dit blijkt uit een baanbrekende studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy.

Een team van de Universiteit van Stuttgart in Duitsland heeft aanwijzingen gevonden voor buitenaards leven door het analyseren van minuscule ijsdeeltjes die uit barsten in het ogenschijnlijk verlaten oppervlak van Enceladus de ruimte in worden gespoten. Door data, verzameld door NASA’s Cassini ruimteschip dat tientallen jaren oud is, te onderzoeken, ontdekten de onderzoekers dat de ijskorrels complexe moleculen bevatten. Deze bevindingen suggereren dat de zesde grootste maan van Saturnus mogelijk alle vereisten voor het herbergen van leven vervult.

“Er zijn vele mogelijke routes van de organische moleculen die we in de Cassini-data vonden naar potentieel biologisch relevante verbindingen, wat de kans vergroot dat de maan bewoonbaar is,” zei astrobioloog Nozair Khawaja, die het onderzoek leidde, volgens ScienceAlert.

Leven Onder Extreme Omstandigheden

Met een gemiddelde temperatuur van -330 graden Fahrenheit lijkt de ijzige satelliet van Saturnus een onherbergzame plek. Echter, in 2005 ontdekten wetenschappers een grote oceaan onder het bevroren oppervlak, wat blijkt uit waterpluimen die omhoogschieten door scheuren bij de zuidpool van de maan.

Hoewel Cassini door de ringen van Saturnus vloog en meerdere monsters van ijskorrels verzamelde met zijn Cosmic Dust Analyzer (CDA), waren veel van deze monsters honderden jaren oud, waardoor wetenschappers niet zeker wisten of ze beïnvloed waren door ruimtestraling, meldde ABC News.

In 2008 vloog Cassini direct door deze kosmische geisernevel met een snelheid van 40.000 mph (64.800 kph), veel sneller dan de oude monsters, wat een duidelijker beeld gaf van de chemicaliën.

“Bij lagere impactsnelheden verbrijzelt het ijs, en het signaal van watermolecuulclusters kan het signaal van bepaalde organische moleculen verbergen,” legde Khawaja uit. “Maar als de ijskorrels snel CDA raken, clusteren de watermoleculen niet, en krijgen we de kans om deze voorheen verborgen signalen te zien.”

Het team gebruikte vervolgens geavanceerde technieken om die signalen te identificeren, waarbij vers uitgestoten chemicaliën uit het binnenste van de maan werden onthuld, waaronder aromaten, ethers (aangenaam ruikende kleurloze vluchtige vloeistoffen), evenals sporen van stikstof-zuurstofverbindingen en elementen die niet eerder waren gevonden.

De aanwezigheid van deze stoffen gaf aan dat het eerder ontdekte materiaal op de ringen afkomstig was uit het binnenste van Enceladus en niet door reacties met interstellaire straling.

Gecombineerd met eerdere vondsten van Cassini van zouten, waterstof en fosfaten, betekent dit dat vijf van de essentiële elementen voor leven waren gedetecteerd, waarbij alleen zwavel nog ontbrak.

“We zijn ervan overtuigd dat deze moleculen afkomstig zijn uit de onderzeese oceaan van Enceladus, wat het potentieel voor bewoonbaarheid vergroot,” zei Khawaja in een e-mail, volgens ABC.

Hoewel deze verbindingen niet afkomstig zijn van biologische processen, gelooft het team dat ze voorlopers zijn die deel uitmaken van een keten van chemische reacties die leiden tot leven. De resultaten duiden op een andere omgeving op aarde die organismen herbergt — diepzee-hydrothermale systemen — die veel van dezelfde chemicaliën produceren die tijdens de Cassini-missies werden gevonden.

Als de oceaan van de ringvormige maan vergelijkbare omgevingen herbergt, verhoogt dit de intrigerende mogelijkheid van leven op Saturnus.

“Het hebben van een verscheidenheid aan organische verbindingen in een buitenaardse waterwereld is gewoon fenomenaal,” zei Khawaja enthousiast. “Er is nog veel meer in de data waar we momenteel aan werken, dus we kijken uit naar meer ontdekkingen in de nabije toekomst.”

De Europese Ruimtevaartorganisatie plant momenteel een missie naar Enceladus die over enkele decennia zal plaatsvinden, terwijl NASA al een ruimtevaartuig naar Europa, een maan van Jupiter die ook een boeiende potentiële omgeving voor de bouwstenen van leven biedt, heeft gestuurd.

