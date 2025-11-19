Archeologen Ontdekken 2000 Jaar Oude Italiaanse Ruïnes: Mysterie Onthuld!

Onlangs hebben archeologen in Italië een enorme stenen bak gevonden die meer dan 2000 jaar oud is, een overblijfsel van een stad die ooit een machtige concurrent van Rome was.

De vondst werd gedaan in de oude ruïnes van Gabii, ongeveer 18 kilometer ten oosten van Rome. Archeologen van de Universiteit van Missouri hebben de resten ontdekt, zo meldt een persbericht van de universiteit van 16 oktober.

Marcello Mogetta, hoofd van de afdeling Klassieke Studies, Archeologie en Religie, schat dat de bak rond 250 v.Chr. is gebouwd.

De structuur zou een van de vroegste voorbeelden kunnen zijn van grootschalige Romeinse openbare architectuur buiten tempels en stadsmuren. Het zou ook kunnen laten zien hoe Romeinse architecten beïnvloed werden door Grieken.

Mogetta vertelde aan Fox News Digital dat Gabii en Rome beide “hun afkomst herleiden tot gemeenschappelijke voorouders.”

“Volgens sommige verhalen die in de Romeinse tijd de ronde deden, was Gabii de plaats waar Romulus en Remus de vrije kunsten gingen leren,” zei Mogetta.

“Dit benadrukt de nauwe culturele banden, maar de werkelijke relatie was complexer dan dit.”

De twee steden hadden een langdurige rivaliteit, aangewakkerd door aristocratische clans en krijgsheren. Mogetta zei dat dit waarschijnlijk resulteerde in kleinschalige rooftochten.

“Het laatst geregistreerde conflict tussen Rome en Gabii dateert van het begin van de 5e eeuw v.Chr., tijdens de Latijnse Oorlog, waarin de Gabijnen zich aansloten bij de Latijnse staten die hun allianties tegen de Romeinse hegemonie herorganiseerden,” zei hij.

“De beslissende overwinning van de Romeinen vond plaats bij de slag bij het Meer van Regillus, op de grens van het grondgebied van Gabii.”

De stad Gabii had ooit aristocratische residenties, stadsmuren, hutten, huizen, landbouwgrond en weiden, en één tempel genaamd het Santuario Orientale.

Het gebied was 2000 jaar bewoond voordat het in de eerste eeuw v.Chr. in verval raakte. Voormalige huizen werden afgebroken en hergebruikt als steengroeven, begraafplaatsen en werkplaatsen.

“Het ontbreken van een sterke stedelijke elite betekende dat Gabii voornamelijk afhankelijk was van investeringen van de keizers, die na verloop van tijd afnamen,” zei Mogetta. “Aanvankelijk was de geografische nabijheid van Rome misschien een voordeel, waardoor Gabii uniek relevant was op de kaart van de centraal-Italiaanse stadstaten.”

Hij voegde eraan toe: “Op de lange termijn werkte de groei van Rome als metropool en supermacht op het internationale toneel echter tegen Gabii.”

Het gebied buiten Gabii veranderde uiteindelijk in moerasland, wat het onbewoonbaar maakte, zei Mogetta.

“Er is bewijs dat elitefamilies van Gabine al vroeg naar Rome verhuisden. … Het was logischer voor andere middenklasse inwoners van Gabine die geen voorouderlijke banden hadden met Gabii om te vertrekken naar betere mogelijkheden in de bloeiende keizerlijke hoofdstad,” zei hij.

Bij de opgravingssite ontdekte het team ook een “anomalie” – mogelijk een kunstmatige heuvel – net achter de bak, die een door mensen gemaakt bouwwerk zou kunnen bedekken.

Mogetta zei dat veldwerk in 2026 en 2027 meer van de ruïnes zal onthullen. De expert vertelde Fox News Digital dat de bak werd gebouwd op een “kritiek moment” in de 3e eeuw v.Chr., toen de burgers en planners van Gabii de middelen en motivaties hadden om een stedelijk centrum te creëren.

In die tijd werd Rome succesvoller in zijn veroveringen en genereerde nieuwe rijkdom en ideeën die zich verspreidden naar nabijgelegen gemeenschappen zoals Gabii.

Het resultaat was een “uitgebreid openbaar bouwproject dat de natuurlijke geomorfologie van het landschap transformeerde met een mengeling van lokale tradities en experimenten met Hellenistische cultuur,” zei hij.

“Het monumentale zwembad dat we net hebben ontdekt, lijkt het ruimtelijke en monumentale focuspunt van een veel groter ensemble te zijn geweest dat we nog niet in zijn geheel zien,” zei Mogetta.