Grootste Zwarte Gat Ooit Verslindt Ster: Schijnt Nu Zo Fel Als 10 Biljoen Zonnen!

Het was een “lichte” maaltijd voor deze sterrenvernietiger.

Een zwart gat vestigde een record nadat het een ster had verorberd en een hemelse uitbarsting veroorzaakte die met de helderheid van een biljoen zonnen brandde, volgens een verhelderende studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy.

Deze vlam van het zwarte gat, zoals het evenement bekend staat, was de grootste die ooit is geregistreerd, meldde Space.com.

"Dit is werkelijk een object dat één op een miljoen voorkomt," zei hoofdauteur Matthew Graham, een onderzoeksprofessor in de astronomie aan het California Institute of Technology, volgens NBC News.







Eerst ontdekt in 2018 tijdens een hemelonderzoek, werd de vlam (niet afgebeeld) omschreven als een “bijzonder helder object”, maar wetenschappers konden daar tijdens vervolgobservaties weinig meer over vaststellen.

Ontdekt door de Zwicky Transient Facility (ZTF), barstte de vlam los vanuit een supermassief zwart gat in het hart van een actief galactisch kerngebied, de regio’s van sterrenstelsels waar deze kosmische kloven voeden of aantrekken.

Deze specifieke sterrenkerkhof, aangeduid als J2245+3743, bevond zich op een recordafstand van 10 miljard lichtjaar van de aarde.

Dit uiterst zeldzame zonnevlamfenomeen werd veroorzaakt nadat een ongewoon grote ster uit zijn baan werd gestoten en in de zuigzone van de galactische vortex terechtkwam, die een massa heeft die 500 miljoen keer groter is dan die van de zon.

Toen de interstellaire Icarus naderde, scheurde de zwaartekracht hem uiteen terwijl de resten werden verslonden door het zwarte gat in een gebeurtenis die wetenschappers een getijdenverstoringsevenement, of TDE, hebben genoemd.







“Dit is anders dan elke AGN die we ooit hebben gezien,” zei Graham, die ook wetenschapper is bij ZTF, en merkte op dat de hemelse halogeen 30 keer helderder was dan eerdere zonnevlammen.

Ondanks het gezegde dat “wie fel brandt, kort brandt,” gaat de vlam nu al ongeveer zeven jaar mee, volgens Graham. Echter, zijn licht vervaagt, wat aangeeft dat het blijft doorgaan met het verzwelgen van de ster die te dichtbij kwam – een fenomeen dat Graham vergeleek met “een vis die slechts halverwege de keel van de walvis zit.”

Eerst ontdekt in 2018 tijdens een hemelonderzoek, werd de vlam omschreven als een “bijzonder helder object”, maar wetenschappers konden daar tijdens vervolgobservaties weinig meer over vaststellen.

Maar pas in 2023 onthulden afstandsmetingen en andere waarnemingen van het W. M. Keck Observatorium in Hawaii hoe helder deze vlam werkelijk was.

“Plotseling was het: ‘Oh, dit is eigenlijk vrij ver weg,’ zei Graham. “En als het zo ver weg is en het is zo helder, hoeveel energie wordt er dan uitgestoten? Dit is nu iets ongewoons en zeer interessant.”

Graham zei dat de bevindingen uiteindelijk nieuw licht werpen op hoe zwarte gaten zich gedragen.

“Er was dit klassieke beeld dat de meeste sterrenstelsels in het universum een supermassief zwart gat in het midden hebben en dat het gewoon daar zit en borrelt en dat is het,” zei Graham. “Nu weten we dat het een veel dynamischere omgeving is en we beginnen nog maar net te begrijpen.”