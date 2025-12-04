Wendy Van Dijk steunt Marco Borsato: Solidariteit in moeilijke tijden!

Wendy van Dijk uit hoop voor Marco Borsato na zijn rechtszaak

Na de recente gerechtelijke uitspraak heeft Wendy van Dijk via Instagram haar steun voor Marco Borsato uitgesproken. Ze plaatste een nostalgische foto waarop zij en Borsato elkaar omarmen, en voegde daar hartjes aan toe in haar bericht over de vrijspraak van de zanger.

De gedeelde afbeelding komt uit een ouder tijdschriftartikel. Bij deze foto gebruikte Wendy een citaat van Borsato uit het verleden: “Ik ben iemand die graag aanraakt, ik ben fysiek ingesteld, omhels ook mannen.” Wendy reageerde hierop met: “En verlies nooit deze prachtige eigenschap, lieve Marco.”

De reactie van Wendy.

De rechtbank in Utrecht heeft Marco Borsato op donderdag vrijgesproken. De rechters vonden dat er onvoldoende bewijs was om de beschuldigingen te ondersteunen dat de zanger tussen september 2014 en januari 2015 zich schuldig zou hebben gemaakt aan ontucht met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had eerder een gevangenisstraf van vijf maanden geëist.

‘Heel stiekem hoop ik dat hij weer gaat optreden’

Kort na de uitspraak deelde ook Wolter Kroes zijn mening (zie video hieronder). In Hart van Nederland vertelde hij: “Ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd dat ik het verhaal niet geloofde,” begon Wolter telefonisch. “Daar kreeg ik veel kritiek over, maar vanochtend had ik echt kippenvel. Ik was ongelooflijk blij toen ik het nieuws hoorde.”

Wolter Kroes heeft nog geen direct contact gehad met Marco. “Hij is al jaren vrij stil, voor iedereen. Ik sprak af en toe wel zijn broer, maar Marco zelf zweeg voornamelijk. Wellicht was dat juist zijn sterkte. Ik ben zo ongelooflijk blij dat hij is vrijgesproken en ik hoop dat zijn muziek nu weer volop op de radio te horen zal zijn. En heel stiekem hoop ik ook dat hij weer gaat optreden, natuurlijk.”

