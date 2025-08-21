De zevende versie van het Circusbende Festival is vorige week van start gegaan op Het Groene Veld in Amsterdam-Noord. Dit kleurrijke en vrij toegankelijke festival is te bereiken via een shuttlebus vanaf station Noord en biedt zowel jong als oud een variëteit aan circuskunsten.

Verborgen achter een woonwijk bevindt zich Het Groene Veld. Om ook de lokale gemeenschap te betrekken, is er een klein podium opgezet op het Buikslotermeerplein nabij het winkelcentrum Over ’t Y. Hier voeren de ervaren acrobaten van Compagnie My!Laika hun act Dolores op, waarbij ze het publiek keer op keer weten te verbazen met hun complexe stunts. Tussen de stunts door delen ze droogkomische en boeiende overpeinzingen over de circuswereld in het Engels. Ze stellen de belangrijke vraag of een verhalende structuur echt essentieel is voor het circus.

Het festival slaagt erin een breed publiek aan te trekken, waarvan ongeveer 40 procent normaal gesproken niet naar het theater gaat, volgens mede-oprichter Do Verschragen. “Betaalbaarheid is een belangrijk aspect voor ons. Veel voorstellingen zijn op basis van donatie te bekijken, en voor andere betaal je vooraf voor een ticket. We zorgen dat betaalde voorstellingen niet per se beter zijn dan gratis voorstellingen.”

Op het festivalterrein heerst een feestelijke sfeer. De eet- en drinkkraampjes zijn versierd met handgeschilderde borden die een speelse en rustieke uitstraling hebben. Overal zie je mensen spontaan jongleren, en voor de kinderen zijn er diverse speelplaatsen en spelletjes beschikbaar.

Een openluchtpodium is het decor voor Kersvers, een programmaonderdeel waarin jong Europees talent nieuwe acts presenteert. Hier zie je in korte tijd vijf verschillende circusacts, variërend van diabolo tot trapeze. De Nederlandse luchtacrobate Sequoia van Ekeren bijvoorbeeld, treedt hier voor het eerst op en ondanks een grote blaar voltooit ze haar act met verve. De Italiaanse Federica Peirone laat zien hoe ze met buizen haar lichaam kan verlengen en verstijven, en deze behendig met haar benen en voeten verplaatst.

Op vrijdagmiddag is het bijzonder warm, vooral in de uitverkochte circustent waar de Zwitserse acrodanseressen van Humo Y Polvo hun voorstelling I Dreamed I Had Hairy Teeth opvoeren. Hun act, die doet denken aan een koortsdroom, past ironisch genoeg goed bij hun zwetende gezichten. Tijdens de voorstelling trekt een zangeres plots een haar uit haar mond, waarna meer haren volgen vanuit onverwachte plaatsen.

Deze act zet je aan het denken over de sociale percepties van vrouwelijk haar. Als het haar op het hoofd zit, wordt het als mooi beschouwd, maar vanuit andere plaatsen roept het aversie op. De voorstelling verandert voortdurend van betekenis naarmate er meer haar op het podium verschijnt, en eindigt in een komische en absurde climax die niets meer lijkt te maken te hebben met vrouwelijkheid of nachtmerries.

De drie clowns van Los Galindos brengen het spektakelstuk MDR (mort de riure, dood van het lachen), dat enigszins doet denken aan ‘moord’. De voorstelling begint al bij hun aankomst, waarbij ze ruziënd door het wachtende publiek rennen. Het blijkt dat tijdens hun vorige show een vrouw is overleden van het lachen door clown Melon, ‘de grappigste clown ter wereld’. Nu proberen ze te ontsnappen aan de gevolgen. Het publiek wordt naar een afgelegen plek geleid, die verandert in een geïmproviseerde rechtbank waarin clown Rossinyol als strenge rechter optreedt. In een spel vol galgenhumor probeert de naïeve clown Tuesday meerdere doodstraffen uit te voeren, waarbij hij vaak zelf het slachtoffer wordt.

De bouwplaats-setting, waar de clowns met gevaarlijk gereedschap en losliggende materialen spelen, trekt aan de emotionele snaren. Met perfect geacteerde onhandigheid veroorzaken ze chaos, wat leidt tot een mix van schrik, walging en leedvermaak. Een gruwelijk goede voorstelling.

Van 28 tot en met 31 augustus vindt het Circusbende Festival plaats in het Erasmuspark in Amsterdam.