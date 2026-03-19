Victor Vlam Uit Felle Kritiek: “Eén van de Meest Verwerpelijke BN’ers”

Victor Vlam onthult in De Oranjezondag dat hij ‘liever naar een Noord-Koreaans concentratiekamp zou gaan’ dan naar het Boekenbal, dat afgelopen week werd gehouden. Hij beschrijft Splinter Chabot als het toonbeeld van dit ‘elitaire gedoe’.

Victor heeft een afkeer van Splinter en uit zijn kritiek opzichtig in zijn podcast Victor Duidt TV, waar hij de zoon van Bart Chabot bestempelt als ‘één van de meest verachtelijke BN’ers van Nederland’. “Ik zat me af te vragen: waarom is er zoveel afkeer tegen Splinter Chabot? Ik voel dat ook heel sterk. Hij is naar mijn mening een van de meest verachtelijke BN’ers die er zijn, maar waarom precies?”

Victor beantwoordt zijn eigen vraag: “Allereerst: hij heeft veel dingen in zijn nadeel, hij is een ‘nepobaby’ als zoon van Bart Chabot, hij heeft ook een heel theatrale manier van doen die niet echt past bij de Nederlandse nuchterheid, en bovendien is hij erg vaak te zien in talkshows en andere programma’s op de NPO.”

Rutger Castricum is ook geen liefhebber van het Boekenbal, zoals hij aangeeft in het onderstaande fragment van De Oranjezondag.

‘Splinter Chabot-obsessie bij de NPO’

De mediadeskundige vindt dat de NPO Splinter veel te vaak laat opdraven. “Als je irritatie voelt zodra je hem ziet en je kijkt veel naar de NPO, dan zie je hem bijna overal en dat wordt je te veel. Hij verschijnt in alle talkshows en presenteert ook MolTalk, dus hij is echt overal zichtbaar. Dat verklaart de weerstand.”

“Ik denk dat er iets diepers speelt en dat is dat Splinter Chabot zichzelf ook in de markt zet — dat is pure marketing — als een soort heilige. Hij doet dit door voor de tweede keer een boek te publiceren over homohaat. Ik heb er niets op tegen dat hij dat thema aankaart — het is belangrijk dat het besproken wordt — maar hij gebruikt het om zichzelf sterk te profileren als iemand die lof en respect verdient. Toen hij bij Eva was, werd er ook gesproken over ‘zijn strijd’ alsof hij op een missie is.”

“Maar het probleem is: alles wat Splinter Chabot doet is in zijn eigen voordeel. Hij verdient aan dat boek en als hij iets doet wat geen geld oplevert, dan verbetert het zijn maatschappelijke positie. Dat verhoogt zijn status, wat weer zijn toekomstige verdienmogelijkheden vergroot.”

Victor Vlam uit kritiek op Splinter Chabot

Volgens Victor doet Splinter het uiteindelijk vooral voor het geld. “Alles wat hij doet is gericht op zijn eigen gewin. Dat is op zich niet problematisch, want geld verdienen is niet verkeerd, maar als je een held wilt zijn, als je degene wilt zijn naar wie iedereen opkijkt, dan moet je echte offers brengen.”

“Dat is het fundamentele verschil tussen een echte held en de marketingpraatjes die om hem heen worden opgehangen. Hij is niet iemand die zichzelf echt heeft opgeofferd. Dat is wat mij zo stoort aan hem. Alles wat hij doet, werkt in zijn voordeel. Ik word helemaal gek van die man!”

Kijkt Splinter Chabot neer op andere mensen?

In De Oranjezomer merkte Victor ook op dat Splinter ‘erg neerkijkt op andere mensen’, tafelgast Thomas van Groningen beaamde dat hij ‘dat gevoel ook enigszins heeft bij Splinter’. Eerder bekritiseerde Tina Nijkamp Splinter ook al vanwege zijn mislukte tv-programma Ondertussen aan de Hofvijver.

Oplichting voor een ton

Afgelopen jaar werd Splinter, de zoon van Bart Chabot, opgelicht voor een ton door een aannemer die met de noorderzon is vertrokken. Dat onthulde hij in het tv-programma Ivo op Zondag. “Ik heb een huis in Amsterdam gekocht en ben ongelooflijk opgelicht door de aannemer, die is verdwenen met een hoop geld.”