Ontdek het iDEAL-trucje van Belsimpel: Groei van 50% in slechts één dag!

Documenten afdrukken, paspoorten kopiëren en alles per post verzenden. Jeroen Doorenbos merkte dat bureaucratie zijn klanten bij telecombedrijf Belsimpel irriteerde. Zijn oplossing: een betaling van één cent via iDEAL. ‘Voor e-commerce is het essentieel om continu te blijven verbeteren.’

‘Als we in ons studentenhuis een spelletje Risk speelden, konden we urenlang doorgaan zonder op te geven,’ vertelt Jeroen Doorenbos over zijn ondernemersgeest: vasthoudendheid, fanatisme en nooit opgeven. Deze instelling hielp hem om van een biertje in een studentenkamer een van de grootste e-commercebedrijven in Nederland op te bouwen.

Doorenbos (40) studeerde geneeskunde in Groningen en besloot in 2006 samen met zijn huisgenoot Jeroen Elkhuizen om elk duizend euro te investeren in een nieuw bedrijf. Hun eerste plan: mobiel internet voor laptops verkopen via dongels.

‘We wisten niets van mobiele telefonie’, zegt Doorenbos in de podcast CEO vs CEO van Chris Zadeh. ‘We zijn gewoon begonnen met optimistisch telefoneren naar telecomproviders.’

Hun eerste ondernemingsplan was volgens hem ‘wat studentikoos’, inclusief een foto op het dak van hun studentenhuis in pak, ‘om serieus over te komen’. Desondanks groeide het bedrijf gestaag. Doorenbos combineerde zijn studie met het ondernemerschap, waarbij zijn kamer diende als magazijn. ‘Op het bed van de andere Jeroen werd de website verder ontwikkeld’, herinnert hij zich.

De durf om te veranderen

In 2008 namen zij hun eerste grote besluit. Hoewel hun oorspronkelijke product, mobiel internet voor laptops, redelijk verkocht, realiseerden ze zich dat de markt te klein was. ‘Als je een groot marktaandeel hebt van een kleine markt, dan kun je daar niet je huis mee verlichten’, legt Doorenbos uit.

De overstap naar mobiele telefoons was een gewaagde zet. Veel ondernemers durven zo’n verandering niet aan. Doorenbos spreekt over ‘kill your darlings’. Deze moed om het initiële concept los te laten, opende de deuren naar wat Belsimpel uiteindelijk zou worden: een telecomreus die jaarlijks meer dan een miljoen telefoons verkoopt.

Details maken het verschil

Een doorbraak vond plaats met de introductie van ‘abonnement zonder gedoe’. Klanten konden hun contract ondertekenen door één cent te betalen via iDEAL, in plaats van geprinte contracten en kopieën van ID-bewijzen op te sturen. ‘Wij waren de eersten die dit deden, en dit leidde direct tot een groei van 50 procent’, zegt hij.

Van de ongeveer 25 webwinkels die in 2008 mobiele telefoons verkochten, zijn er nu nog maar drie over. Belsimpel werd marktleider door consequent de klantenreis te verbeteren: uitgebreidere assortimenten, snellere leveringen, betere klantenservice.

Doorenbos beschrijft e-commerce als een vliegwiel: ‘In het begin moet je hard werken om veel verbeteringen aan je platform door te voeren. Maar als je eenmaal dat vliegwiel aan de praat hebt, dan versterken die verbeteringen elkaar.’

Dit vliegwiel draait nu op volle toeren. Belsimpel heeft meer dan 650 werknemers en behaalde vorig jaar een recordomzet van 524 miljoen euro. Onder de naam Gomibo breidde het bedrijf uit naar 27 Europese landen.

Fanatisme

Voor ondernemers die overwegen een webshop te starten, heeft Doorenbos een helder advies: ‘Je moet ervoor zorgen dat er een plek is voor wat je wilt doen. Concurreren met een Bol of Amazon met dezelfde producten, dat zie ik niet zitten.’

Belsimpel begon met duizend euro per persoon en zonder kennis van zaken. Nu is het een van de grootste e-commercebedrijven in Nederland. Doorenbos schrijft dit succes toe aan drie factoren: de moed om bij te sturen, de discipline om details te perfectioneren, en het doorzettingsvermogen om vol te houden. ‘Die drive en dat fanatisme waren cruciaal in het begin. We moesten echt hard werken om van niets iets te maken.’

Luister naar de nieuwste aflevering van CEO vs CEO met Jeroen Doorenbos. Of abonneer je via de podcast-app naar keuze. Nieuwe afleveringen verschijnen elke maand.