Krachtige geomagnetische storm: Noorderlicht zichtbaar in VS op donderdag en vrijdag!

Kans om Noorderlicht te Zien in Zuidelijke Staten zoals Iowa, Pennsylvania en Oregon

Inwoners van zuidelijke staten zoals Iowa, Pennsylvania en Oregon krijgen mogelijk de kans om het Noorderlicht te bewonderen op donderdag en vrijdag.

G3 “Sterke” Geomagnetische Stormwaarschuwing Uitgegeven

Het NOAA Space Weather Prediction Center heeft voor donderdag en vrijdag een waarschuwing voor een G3, of “sterke”, geomagnetische storm uitgegeven. De grootste kans om de aurora’s te zien is in de Amerikaanse staten die aan Canada grenzen.

Geomagnetische stormen kunnen invloed hebben op elektriciteitsnetwerken, satellietoperaties en vormen een gevaar voor astronauten in de ruimte.

Dergelijke stormen ontstaan door zonneactiviteit. De zon is een voortdurend borrelende ketel van activiteit die soms zonnevlammen produceert, wat dan weer kan leiden tot wat bekend staat als een Coronal Mass Ejection (CME).

Een CME lanceert een stroom van zonnedeeltjes de ruimte in langs de zonnewind.

Als deze stroom op de aarde gericht is, zullen deze geladen deeltjes interageren met ons magnetisch veld, energie overbrengen naar onze bovenste atmosfeer en variaties in ons magnetisch veld veroorzaken.

De geladen deeltjes van een CME creëren de prachtige, dansende lichten bekend als het Aurora Borealis, of het Noorderlicht.

Dit fenomeen is typisch alleen zichtbaar in de buurt van de Noordpool, maar tijdens intensere zonnestormen kunnen ze zichtbaar zijn zo ver zuidelijk als in de zuidelijke VS.

Het aurora dat geproduceerd wordt door geomagnetische stormen biedt een schitterend spektakel voor degenen die het geluk hebben om het te aanschouwen.

Noorderlicht, ook bekend als aurora borealis, verlicht de nachtelijke hemel nabij de stad Thorlakshofn, IJsland, op 12 oktober 2025.

Het Space Weather Prediction Center adviseert om donderdagavond tot vrijdagochtend de lucht in de gaten te houden voor de mogelijkheid om aurora’s te zien.

Voor de beste kansen om het noorderlicht te zien, reis weg van stadslichten naar een open gebied tijdens de zoektocht ernaar.

