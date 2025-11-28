CoryTechnology transformeert digitale zorg: Persoonlijker en zonder gedoe!

In samenwerking met B. Amsterdam – Digitalisering van de gezondheidszorg lijkt een voor de hand liggende ontwikkeling in een tijdperk waarin alles slim en snel moet zijn. Echter, in de praktijk komt men veel obstakels tegen, zoals verouderde systemen en protocollen die niet goed samenwerken. Desondanks hebben Tim Wolbrink en Derk Rietveld het initiatief genomen met CoryCare, een innovatief platform bedoeld om zorgprofessionals te helpen echt effectief samen te werken.

De reis van deze ondernemers startte aan de andere kant van de wereld, in Shanghai. Hier ontmoetten Tim Wolbrink en de arts Derk Rietveld elkaar voor het eerst.

‘Ik was daar werkzaam als business developer, en hij als arts’, legt Wolbrink uit. ‘In China volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Men bouwt eerst, waarna de regels volgen. In Europa, en zeker in de complexe zorgsector, is het precies andersom.’

Deze ervaring bracht hen tot nadenken. Waarom is het zo moeilijk om digitale zorg in Nederland vloeiend te organiseren? Enkele jaren later, in 2020, richtten ze CoryTechnology op in Nederland, met de missie om technologie te ontwikkelen die zorgprocessen vereenvoudigt en verbetert.

‘De meeste systemen in de zorg zijn verouderd en gesloten. Er is vaak weinig integratie mogelijk tussen verschillende applicaties. Dit resulteert in een situatie waarbij huisartsen, ziekenhuizen en patiënten op geïsoleerde platforms werken, wat niet ten goede komt aan de zorgkwaliteit.’

Open, veilig en gericht op de patiënt

Om deze problemen aan te pakken, heeft zijn bedrijf de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw platform: CoryCare. Wolbrink vergelijkt het met een Lego-doos: een verzameling van modulaire blokken waarmee huisartsen digitale zorgdiensten zoals chat, video, dossiers en planning kunnen aanbieden.

‘Ons systeem kan wél communiceren met andere applicaties. Het is open, veilig en focust op de patiënt. Je kunt er gemakkelijk nieuwe oplossingen aan toevoegen.’

Dit werd mede mogelijk gemaakt door hun ervaring met Huisarts31, een hybride praktijk voor mensen die moeilijk een huisarts kunnen vinden. Dit vormt een andere tak van hun onderneming. ‘Deze digital-first praktijk heeft ons de nodige feedback gegeven om het platform effectief op te bouwen’, zegt Wolbrink.

Huisarts31 is inmiddels ondergebracht bij een coöperatie van huisartsen, waardoor Cory zich volledig kan focussen op het platform.

Stap voor stap vooruit

Veel startups willen snel schakelen. Snel ontwikkelen, snel de markt op en snel een marktaandeel veroveren. CoryTechnology kiest echter bewust voor een bedachtzamer tempo. ‘In de zorgsector is haast niet gewenst. Alles draait om vertrouwen, kwaliteit en continuïteit’, stelt Wolbrink.

Deze benadering werpt zijn vruchten af. Het platform wordt inmiddels gebruikt door diverse huisartsenpraktijken en de vraag ernaar blijft groeien. ‘We krijgen nieuwe klanten voornamelijk via mond-tot-mondreclame. Collega-huisartsen horen hoe goed het werkt, en dat is de beste reclame die je kunt krijgen.’

Wolbrink heeft duidelijke ambities: binnen enkele jaren het standaardplatform worden voor digitale huisartsenzorg. Toch is groei voor hem geen doel op zich.

‘Dat vind ik zinloos. We streven naar een gezond bedrijf dat ook over tien jaar nog bestaat. Een organisatie die zo goed functioneert dat elke geïnvesteerde euro vanzelf leidt tot verdere vooruitgang’, zegt de oprichter van de startup. ‘Dit vereist slimme processen, niet het constant aannemen van meer personeel. Eerst optimaliseren, dan pas opschalen.’

Werken tussen gelijkgestemden

Sinds 2024 is CoryTechnology gevestigd bij B. Amsterdam, een community voor startups en scale-ups aan de westelijke ringweg van Amsterdam. Deze locatiekeuze bleek een voltreffer. ‘Onze investeerder, Imec.istart, adviseerde ons om een plek binnen een community te zoeken. Ik ben daarom letterlijk op mijn fiets gestapt en heb heel Amsterdam doorkruist. Op verschillende plaatsen heb ik de sfeer geproefd. Toen ik hier binnenkwam, wist ik het meteen: dit is de juiste plek.’

Wolbrink spreekt over de energie die het gebouw uitstraalt. ‘B. Amsterdam is strak georganiseerd, maar toch informeel. Overal is genoeg licht, er zijn vergaderruimtes, een bar en sportfaciliteiten. Maar het grote verschil maken de aangename mensen hier.’

Zijn team, bestaande uit een vaste kern en een flexibele schil van medewerkers, werkt er graag. ‘We stellen geen regels over aanwezigheid. Wie wil, komt. En dat gebeurt vanzelf, want het is hier prettig werken. Mensen blijven na de lunch nog even hangen en lopen gemakkelijk bij elkaar binnen.’

De community biedt ook een netwerk van andere oprichters, waar gemakkelijk gesprekken mee aan te knopen zijn. ‘Je wordt omringd door mensen die hetzelfde meemaken als jij. Dat gaat over onzekerheid, groei en de keuzes die je moet maken als oprichter. Dat is inspirerend. Bovendien biedt deze locatie ons de kans om verder te bouwen aan onze droom.’

Bouwen met blokken en mensen

Wolbrink had als kind al een passie voor bouwen. Hij speelde graag Civilization, een computerspel waarin je een imperium opbouwt. ‘Ondernemen is eigenlijk hetzelfde. Je begint met niets, bouwt stap voor stap, en plots staat er iets dat blijft.’

Stap voor stap dus. Want ondernemen in de zorgsector is, zoals hij eerder al aangaf, geen sprint maar een marathon met obstakels. Van financiering vinden tot wetgeving volgen en vertrouwen winnen; het is allemaal onderdeel van het proces.

Ondanks deze uitdagingen blijft Wolbrink optimistisch over de toekomst van zijn product. ‘We hebben geen miljoenen voor marketing, maar investeren liever in kwaliteit. Want als iets echt goed is, verkoopt het zichzelf. En dat zien we nu gebeuren. Artsen nemen contact met ons op omdat ze via via over ons gehoord hebben. Dat is ontzettend waardevol.’

Zijn grootste uitdaging is het vinden van collega’s. Mensen die niet alleen kijken naar het salaris, maar die geloven in de missie van CoryTechnology. ‘We willen laten zien dat digitale zorg niet koud of afstandelijk hoeft te zijn. Het kan juist persoonlijker, eenvoudiger en beter zijn.’