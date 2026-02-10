Edson da Graça Reageert Fel: Alles Over De Kritiek Op The Voice!

De populaire zangshow The Voice of Holland heeft zijn terugkeer op de Nederlandse televisie gemaakt. De kijkers waren massaal aan het scherm gekluisterd voor de herstart van het programma, dat nog altijd nauwlettend wordt gevolgd en besproken. Presentator Edson da Graça heeft gereageerd op de ontvangen kritiek en bestempelt de critici als “zuurpruimen”.

“Zuurpruimen zullen er altijd zijn. Zonder het slechte bestaat het goede niet”, verklaart de presentator. “Iedereen heeft het recht om een mening te hebben, echter concentreren wij ons op het produceren van de show. We hopen dat veel mensen zullen kijken, en dat doen ze ook”, aldus een vastberaden Edson.

Tim Hofman heeft zich ook met de kwestie bemoeid door middel van zijn podcast This Was The Voice, waarin hij de problemen binnen het programma opnieuw belicht en met slachtoffers spreekt. “Tim Hofman heeft zijn eigen agenda. Dat staat los van onze bezigheden. Wij focussen ons op het maken van de show en Tim mag doen wat hij denkt dat nodig is”, reageert Edson daarop.

De presentator vervolgt: “Hij biedt een platform aan de slachtoffers om hun verhaal te doen, wat ook belangrijk is.”

Verrassingen

Edson belooft dat de kijkers van The Voice zeker verrast zullen worden. Hij voorspelt dat er minstens vier of vijf momenten zullen zijn waarop de kijkers thuis volledig verrast zullen worden.