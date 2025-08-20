Reuzenvogel na 600 jaar uitgestorven: Wetenschappers willen hem terugbrengen!

De terugkeer van de reusachtige vogel

Een bedrijf dat beweert de uitgestorven dire wolf te hebben teruggebracht, heeft aangekondigd plannen te hebben om de moa te herintroduceren, een lang uitgestorven vogel die ooit boven de mensen uit torende.

Colossal Biosciences heeft aangegeven samen te werken met de beroemde regisseur van “Lord Of The Rings”, Sir Peter Jackson, om deze oude vogelsoort, waarvan de grootste exemplaren 12 voet hoog stonden en meer dan 500 pond wogen, terug te brengen. Volgens een rapport van Time leefde deze loopvogel ooit in Nieuw-Zeeland totdat hij ongeveer 600 jaar geleden door Maori-bewoners tot uitsterven werd gejaagd, meldt Livescience.

De coördinatie van deze ambitieuze campagne voor het terugbrengen van de soort is in handen van het Ngāi Tahu Research Centre, een samenwerkingsverband tussen de voornaamste Maori-stam (iwi) op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland en de Universiteit van Canterbury in Christchurch.

“Enkele van die iconische soorten die voorkomen in onze stammythologie en onze verhalen, zijn ons zeer dierbaar,” legt Ngāi Tahu-archeoloog Kyle Davis uit, die meewerkt aan de wederopstanding van de moa. “Deelname aan wetenschappelijk onderzoek, soortenbeheer en natuurbehoud speelt een grote rol in onze activiteiten.”

Jackson, een investeerder in Colossal die hielp bij het betrekken van het Ngāi Tahu Research Centre, legde uit dat het voorgestelde project deel uitmaakt van inspanningen om “sommige van de meest bedreigde soorten in Aotearoa/Nieuw-Zeeland te beschermen voor toekomstige generaties.”

Helaas zal het terugbrengen van de moa aanzienlijk moeilijker zijn dan het tot leven wekken van zijn fantasiecreaties op het grote scherm. Experts vergelijken het proces met dat van de dire wolf, een lang uitgestorven hondachtige die wetenschappers hebben teruggebracht door DNA uit fossiele exemplaren te oogsten en vervolgens de genetische gaten op te vullen met een genoom van een grijze wolf — vergelijkbaar met hoe kikker-DNA werd gebruikt om dinosaurussen te creëren in “Jurassic Park”.

Het terugbrengen van de moa is beduidend uitdagender omdat de moa veel verder verwijderd is van zijn dichtstbijzijnde levende verwanten, de emoes en een kipachtige vogel genaamd de tinamoe, dan de dire wolf van de grijze wolf is.

Terwijl dire wolven slechts ongeveer 5,7 miljoen jaar geleden zich afsplitsten van moderne wolfachtige caniden — de groep die grijze wolven omvat — leefden de gemeenschappelijke voorouders van de moa en tinamou 58 miljoen jaar geleden, terwijl de voorouder van de moa en emoe 65 miljoen jaar geleden leefde.

Gedurende hun “tijd apart” ontwikkelde de moa veel unieke kenmerken die moeilijk na te bootsen zijn.

Om deze prestatie van genetische manipulatie te bereiken, is het team van plan de genomen van alle negen uitgestorven moasoorten te sequencen en te reconstrueren, terwijl ze ook hoogwaardige genomen van hun eerder genoemde verwanten sequencen.

Vervolgens zal het team voorlopers van sperma- en eicellen gebruiken om een “surrogaatvogel” te creëren uit levende soorten en deze genetisch aanpassen om op een moa te lijken.

Zij zijn van plan de bewerkte cellen in het embryonale tinamoe of emoe-ei te introduceren, waarna de cellen hopelijk migreren naar de geslachtsklieren van het embryo, waardoor de vrouwtjes eieren en de mannetjes moa-sperma produceren. In theorie zal dat kuiken dan opgroeien, paren en moa-kuikens produceren.

Tot nu toe is het team nog bezig met het selecteren van de genoemde surrogaat, hoewel de grootte van de emoe — ze kunnen tot 6 voet 2 inch groot worden — het een geschiktere surrogaat maakt dan de relatief kleine tinamoe, volgens de onderzoekers.

Helaas is het moa-ei ook veel groter dan een emoe-ei, wat een extra uitdaging kan vormen als ze de laatste zouden gebruiken als de incubatiekamer om de hybride vogel uit te broeden.

“Een ei van de reuzenmoa van het Zuidereiland past niet in een emoe-surrogaat, dus Colossal zal kunstmatige surrogaat-eitechnologie moeten ontwikkelen,” zei Nic Rawlence, directeur van het Otago Palaeogenetics Lab aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland en een criticus van het moa-plan.

Colossal’s hoofdwetenschapper, Beth Shapiro, legde uit dat ze “verschillende strategieën voor kunstmatige ei-incubatie onderzoeken, wat zowel toepassingen zal hebben voor de moa-de-extinctie als voor het behoud van vogels.”

Natuurlijk zijn er verschillende kritieken op het project gericht, zoals ook bij eerdere herrijzeniscampagnes het geval was.

Critici van het dire wolf-project beweerden dat hun zogenaamde dire wolf genetisch nog steeds een grijze wolf was, maar dan groter en met een witte vacht.

Rawlence gelooft zelfs dat “het genetisch modificeren van specifieke genen in een emoe om overeen te komen met een moa ernstige ontwikkelingsgevolgen kan hebben.”

Beth Shapiro vertelde Live Science dat dierenwelzijn een prioriteit is, en legde uit: “We evalueren grondig de gezondheidsrisico’s van elke voorgestelde wijziging voordat we deze selecteren voor onze definitieve lijst met wijzigingen.”

Jackson gelooft dat het project spannende mogelijkheden biedt als het gaat om het herleven van verloren soorten.

“Er moet nog veel wetenschap worden verricht – maar we kunnen beginnen uit te kijken naar de dag waarop vogels zoals de moa of de huia (een uitgestorven NZ-vogel met een gebogen snavel) gered worden uit de duisternis van uitsterving,” zei hij. “Zelfs de reis zal ongelooflijke inzichten bieden over de geschiedenis van dit land en discussies verrijken over de potentiële aard van onze toekomst hier.”

De moa is niet het enige dier dat Colossal van plan is toe te voegen aan zijn menagerie van lang dode wezens. Het biotechbedrijf heeft ook de wolharige mammoet gericht voor de-extinctie – en is een stap dichter bij zijn doel gekomen na het creëren van een wezen genaamd de wolharige muis.

