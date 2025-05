Ozempic-revolutie verovert alles: Van winkels tot operatiekamers!

De trend van gewichtsverlies door medicatie neemt een hoge vlucht. Producten zoals Ozempic en Wegovy winnen snel aan populariteit op de markt. Zelfs de dieetindustrie springt hierop in. ‘Medisch geassisteerd afvallen zou wel eens het grootste deel van onze omzet kunnen gaan vormen.’

Nestlé reageert op de toenemende populariteit van afslankinjecties in de VS met een nieuwe productlijn genaamd Vital Pursuit. Dit assortiment is ontworpen om afvallers te helpen met het behouden van spiermassa en het verminderen van gastro-intestinale problemen, terwijl het ook zorgt voor voldoende voedingsstoffen.

Op een meer subtiele manier benadert Danone deze markt in de VS, met een focus op yoghurtproducten voor gebruikers van afslankmedicatie. Hun Oikos yoghurt, rijk aan proteïnen, is bijzonder succesvol en zag vorig jaar een omzetstijging van 40 procent in de retail.

Grote namen zoals Coca-Cola en Unilever zijn ook bezig met het verkennen van deze nieuwe markt, hoewel dit nog in de beginfase is. De voedingsindustrie ziet aanzienlijke kansen, mede dankzij het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk, dat als eerste het commerciële potentieel van een bijwerking van diabetesmedicatie – gewichtsverlies – inzag.

Markt zal exponentieel groeien

Ozempic en Wegovy veroveren een significant marktaandeel, mede dankzij de steun van influencers, agressieve marketingcampagnes en openlijke steun van beroemdheden zoals Oprah Winfrey en Elon Musk.

Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly is snel aan het volgen met de introductie van Zepbound en Mounjaro. Deze injecties simuleren de effecten van het GLP-1 hormoon, dat de eetlust vermindert en sneller een vol gevoel geeft. Hierdoor vallen gebruikers snel af, zonder veel moeite.

Ongeveer 10 procent van de Amerikanen gebruikt nu al deze medicatie, en 30 tot 35 procent overweegt het te gaan gebruiken. Meer dan 70 procent van de Amerikanen is overgewicht, en veertig procent lijdt aan obesitas. Men verwacht dat de markt voor GLP-1 medicatie tegen 2032 zal vertienvoudigen tot meer dan 470 miljard dollar wereldwijd.

Helft Nederlanders is te dik

Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland heeft ook te kampen met overgewicht. Bijna 16 procent heeft obesitas, een verdrievoudiging sinds de jaren tachtig. De strijd tegen overgewicht is vaak een verloren strijd.

Hoewel obesitas veel gezondheidsproblemen kan veroorzaken, worden deze GLP-1 medicijnen door Nederlandse zorgverzekeraars niet vergoed voor algemeen gebruik. Wie wil afvallen met deze medicatie, moet diep in de buidel tasten, hoewel deze kosten waarschijnlijk zullen dalen.

Meer dan zeventig farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, Pfizer en Roche, werken aan hun eigen versies van afslankmedicatie. Eli Lilly plant volgend jaar een pil op de markt te brengen, wat de situatie nog verder zal veranderen.

Slecht idee

Gezondheidseconoom Marcel Canoy van de VU is kritisch. Hij vindt dat de voedingsindustrie, de belangrijkste veroorzaker van wereldwijde obesitas, buiten schot blijft. Afslankmedicatie ziet hij als een vorm van symptoombestrijding. ‘De voedingsindustrie moet dringend worden aangepakt om misleidende gezondheidsclaims tegen te gaan.’

Een wereld die afhankelijk is van medicatie voor gewichtsbeheersing is volgens Canoy problematisch. De langetermijneffecten zijn onbekend, en de bijwerkingen en afnemende effectiviteit over tijd zijn zorgwekkend.

‘Het is een zeer slecht idee om mensen te laten denken dat ze kunnen blijven eten en drinken wat ze willen, omdat een pil het probleem wel oplost.’

Sterke formule

Niet alleen de voedingsindustrie ziet kansen, ook de dieetsector past zich aan. NewFysic, met 33 vestigingen en honderdduizenden klanten, beschouwt zichzelf als de grootste afslankpartij van Nederland. CEO Marianne Baars benadrukt de impact van nieuwe afslankmedicatie op hun bedrijfsvoering.

Naast hun reguliere programma, biedt NewFysic nu ook afslankopties aan met GLP-1 injecties.

‘We waren aanvankelijk sceptisch omdat we al een sterke formule hadden. Maar kijk naar wat er met Weight Watchers is gebeurd,’ verwijst ze naar de recente financiële problemen van die organisatie in de VS.

NewFysic besloot om hun businessmodel aan te passen door een extra traject toe te voegen. Dit vereist investeringen in training van coaches, aanpassing van begeleiding, toevoeging van eigen supplementen en het oplossen van kinderziektes.

Nieuwe doelgroep: mannen

‘We zijn een jaar geleden begonnen, maar aanvankelijk low profile. Sinds kort geven we er meer ruchtbaarheid aan via onze marketing. Sindsdien stijgt het aantal klanten voor die injecties bijna elke week.’

Wie de injecties wil, moet jonger zijn dan 75 jaar, een BMI boven de 27 hebben, en door een medische screening komen. Tot nu toe zijn er geen problemen geweest. Baars ziet vooral een toename van mannelijke klanten, ‘die normaal niet naar een afslankkliniek zouden gaan’.

Ondanks de hoge kosten van ongeveer 500 euro per maand, vinden veel mensen het het geld waard. Baars benadrukt dat de injecties geen wondermiddel zijn, maar een hulpmiddel. ‘Je kunt stoppen, maar als je niets verandert in je leven, blijf je afhankelijk.’

Baars verwacht dat hun reguliere programma ook succesvol zal blijven voor mensen die de injecties ’te duur of te eng’ vinden, of die slechts vier of vijf kilo willen afvallen. ‘Het zal nooit honderd procent van onze business worden, maar medisch afslanken kan wel de meerderheid van onze omzet worden.’

Plastische chirurgie in de plus

Bert van Drunen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, ziet een toekomst met meer vraag naar operaties. Hij noemt buikwandcorrecties, borstliften, bovenarm- en dijbeenliften.

De toename is vooral merkbaar bij maagverkleiningen, die vorig jaar in Nederland al goed waren voor meer dan 12.000 ingrepen. Van Drunen rekent gebruikers van GLP-1 middelen tot dezelfde groep klanten, hoewel hij geen specifieke cijfers kan geven. Deze groep groeit echter.

Zelfs als ze deze operaties zelf moeten betalen, vinden velen dat cosmetische verbeteringen de moeite waard zijn. ‘Ze zijn niet meer tevreden over hun uiterlijk.’

Minder loopbanden nodig

Sportscholen kunnen inspelen op deze trend door meer krachttraining aan te bieden om verloren spiermassa te compenseren. Minder focus op cardio-apparaten zoals loopbanden en fietsen die vet verbranden. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de GLP1-gebruikers (57 procent) blijft sporten of zelfs meer gaat sporten.

Datzelfde onderzoek toont ook aan dat afvallers met GLP-1-medicatie 29 procent minder uitgeven aan voedsel en drank. Ze drinken meer water in plaats van koffie, thee en limonade. Ze eten minder en kiezen voor kleinere porties.

De horeca, inclusief fastfoodrestaurants, kan hierop inspelen met kleinere gerechten, gezondere alternatieven en meer doggybags om restjes mee naar huis te nemen. Ook het alcoholgebruik daalt fors bij deze gebruikers van afslankmedicijnen, met twee derde, volgens een recent Iers onderzoek.

Snacks: min 40 tot 60 procent

Gebruikers van afslankmedicijnen kopen in de supermarkt voornamelijk minder zoete, zoute en vette producten. Aan snacks wordt 40 tot 60 procent minder uitgegeven, blijkt uit ander Amerikaans onderzoek, maar aan functionele en gezonde voeding 50 procent meer. Aan producten met extra eiwitten zelfs 65 procent en aan fruit en groenten bijna 80 procent.

Supermarkten kunnen hierop inspelen door kleinere verpakkingen aan te bieden, meer producten met extra eiwitten toe te voegen en nieuwe producten die meer groenten en fruit bevatten in de schappen te plaatsen.

Bij Albert Heijn wordt daar al op ingespeeld, volgens een woordvoerder, maar ‘dat staat los van Ozempic’. De supermarktketen helpt klanten al jaren gezonder te eten door het aanbod te verbeteren: minder zout, suiker en verzadigd vet en het toevoegen van extra vezels in producten.

‘In 2024 verkochten we 70.000 kilogram minder zout, 72 miljoen minder suikerklontjes, 287.000 kilogram minder suiker en 240.000 kilogram minder verzadigd vet vergeleken met 2023.’ Met de snelheid en het enthousiasme waarmee GLP-1-medicatie wordt geadopteerd, zullen die aantallen nog veel verder dalen.’