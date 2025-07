OM staakt vervolging tegen regisseur Zholdak na incident met danseres: Details onthuld!

Geen Vervolging voor Oekraïense Regisseur bij De Nationale Opera

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat de Oekraïense regisseur Andriy Zholdak niet vervolgd zal worden voor zijn gedrag tijdens repetities bij De Nationale Opera. Hoewel hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, was er volgens de rechters geen sprake van een seksuele intentie, meldt Het Parool.

Zholdak kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens de repetities van de opera Fidelio. Het Parool berichtte dat hij zich autoritair en impulsief gedroeg, en dat zijn gedrag als vrouwonvriendelijk en ongepast werd ervaren. Een incident waarbij hij een Argentijnse danseres bij haar bil greep, leidde ertoe dat zij de productie verliet en aangifte deed bij de politie. Desondanks besloot het Openbaar Ministerie (OM) niet tot vervolging over te gaan omdat het incident niet in een seksuele context plaatsvond.

De betrokken danseres startte vervolgens een artikel 12-procedure om alsnog vervolging te bewerkstelligen, echter zonder resultaat. De rechter erkende weliswaar dat Zholdak de danseres zonder haar toestemming had aangeraakt en dat dit handelen tegen de huidige sociaal-ethische normen en de gedragscode van De Nationale Opera inging. Toch was er volgens de rechtbank en de getuigenissen van vier personen bij de zedenpolitie geen seksuele connotatie bij het voorval.

In een reactie in Het Parool uitte de danseres haar teleurstelling over de uitspraak. Ze benadrukte dat het incident meer om het principe ging dan om de actie zelf. “Men zou kunnen denken: is dit de ophef waard omdat het slechts om één bil ging? Maar voor mij was het belangrijk om de discussie over grenzen aan te zwengelen. Dit vonnis lijkt nu te suggereren dat dergelijk gedrag acceptabel is zonder consequenties,” aldus de danseres. De vertegenwoordiger van Zholdak noemde de situatie in dezelfde krant “de grootste vernietiging van een artiestenloopbaan ooit.”

De Nationale Opera heeft in oktober reeds aangegeven dat de samenwerking met Zholdak niet zal worden voortgezet.

