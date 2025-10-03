Is onsterfelijkheid haalbaar? Doorbraken in technologie die ons leven kunnen verlengen

Verjaardagstaarten zouden moeten worden geleverd met brandblussers als het aan deze twee wereldleiders ligt.

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping werden deze week betrapt op een open microfoon waarin ze wetenschappelijke benaderingen bespraken om het menselijk leven aanzienlijk te verlengen, waarmee de eeuwenoude discussie over de mogelijkheid dat mensen tot 150 jaar kunnen leven opnieuw werd aangewakkerd.

“Menselijke organen kunnen continu worden getransplanteerd. Hoe langer je leeft, hoe jonger je wordt, en [je kunt] zelfs onsterfelijkheid bereiken,” kon men horen via de tolk van Poetin in het Chinees.

Xi, die buiten beeld was tijdens het evenement in Beijing, werd gehoord terwijl hij in het Chinees antwoordde: “Sommigen voorspellen dat mensen in deze eeuw misschien wel 150 jaar oud kunnen worden.”

Jeanne Calment uit Frankrijk is het dichtst in de buurt gekomen. Ze stierf in 1997 op de leeftijd van 122 jaar en 164 dagen, de langst gedocumenteerde, geverifieerde levensduur.

In de jaren daarna is de zoektocht naar extreme levensduur uitgegroeid tot een miljardenindustrie van experimentele behandelingen en baanbrekende onderzoeken gericht op het vertragen, stoppen of zelfs omkeren van het verouderingsproces.

Denk aan nanorobots voor precieze medicijnafgifte, bio-geëngineerde organen voor transplantatie en door AI gegenereerde digitale klonen die kunnen “voortleven” na iemands dood.

Maar het kan allemaal tevergeefs zijn — onderzoekers hebben gewaarschuwd dat het menselijk lichaam een biologische limiet heeft op zijn vermogen om te herstellen van ziekte en stress. Dan gaan de lichten uit.

“Biologisch gezien zouden we mensen van middelbare leeftijd moeten transformeren in tieners; honderdjarigen zouden jongvolwassenen moeten worden; en superhonderdjarigen zouden moeten worden zoals 50-70-jarigen vandaag de dag en zo decennia lang blijven,” vertelde S. Jay Olshansky, professor in epidemiologie en biostatistiek aan de Universiteit van Illinois Chicago, aan The Post over de vooruitzichten om 150 te worden.

“Er is niets beschikbaar vandaag de dag of zichtbaar op de horizon van de verouderingswetenschap dat zelfs maar in de buurt komt van het bereiken hiervan.”

Olshansky publiceerde vorig jaar onderzoek dat suggereert dat de grote winsten in levensverwachting die we de afgelopen twee eeuwen hebben gezien, vertragen en mogelijk niet duurzaam zijn, ondanks medische vooruitgang, volksgezondheidsinitiatieven en economische en sociale vooruitgang.

De levensverwachting in de VS was 78,4 jaar in 2023 — een stijging ten opzichte van 75,4 jaar in 1990 en een lichte daling ten opzichte van 78,8 jaar in 2019.

Het Pew Research Center voorspelt dat er in 2054 slechts ongeveer 422.000 honderdjarige Amerikanen zullen zijn — ongeveer 0,1% van de bevolking — een stijging ten opzichte van 101.000 in 2024.

De oudste levende Amerikaanse is Naomi Whitehead uit Pennsylvania, die deze maand 115 jaar wordt.

Elizabeth Francis, een inwoner van Houston die eerder deze titel had, stierf in oktober op de leeftijd van 115 jaar en 89 dagen.

“Om 150 te bereiken, zouden we periodieke, veilige verjonging van weefsels nodig hebben,” vertelde biomedisch wetenschapper Raphael E. Cuomo, professor aan de medische faculteit van UC San Diego, aan The Post.

“Dat betekent het voorkomen of genezen van kanker, hart- en vaatziekten, neurodegeneratie, infectie, nierfalen en kwetsbaarheid,” zei Cuomo. “Het betekent ook het terugzetten van epigenetische en proteostatische schade en het vervangen van falende organen zonder levenslange immunosuppressie.”

Hier is een blik op enkele van de technologieën waarvan biohackers hopen dat ze de menselijke levensduur tot het uiterste zullen duwen.

Nanobots

Onderzoekers stellen zich voor dat kleine robots in de bloedbaan medicijnen afleveren aan aangetaste cellen, ziekten detecteren en beschadigd weefsel repareren.

Er is vooruitgang geboekt op dit opkomende gebied, maar deze piepkleine probleemoplossers zijn nog ver verwijderd van een wijdverbreide realiteit.

“Nanobots tonen belofte in het lab, niet in de kliniek,” zei Cuomo.

Orgaantransplantaties en synthetische organen

Getransplanteerde organen kunnen jaren of zelfs decennia meegaan, maar niet voor altijd.

Het immuunsysteem identificeert vaak het getransplanteerde orgaan als een vreemd voorwerp en valt het aan. De factoren die een transplantatie noodzakelijk maken – zoals de onderliggende gezondheidstoestand van de patiënt of slechte levensstijlkeuzes – kunnen ook het succes van het nieuwe orgaan bedreigen.

Bio-geëngineerde organen kunnen de levensduur verlengen door het tekort aan donororganen, immuunafstoting en leeftijdsgebonden orgaanfalen aan te pakken.

Er zijn stappen in deze richting gezet — vorig jaar werd de eerste genetisch bewerkte varkensnier getransplanteerd bij een levend persoon. De 62-jarige ontvanger overleed weken later, hoewel artsen zeggen dat dit kwam door een hartprobleem.

“De realiteit is dat veroudering systemisch is — je hersenen, immuunsysteem en vaatstelsel verouderen samen, in plaats van alleen je organen,” vertelde Dr. Pooja Gidwani, een conciërge-verouderingsarts in LA, aan The Post.

“Je kunt defecte onderdelen vervangen, maar je kunt geen reset van de hele machine die het menselijk lichaam is verwachten.”

Stamceltherapie

Een studie vorig jaar uit Libanon noemde stamceltherapie “een van de meest veelbelovende therapieën om veroudering te beheersen, vanwege het feit dat een enkele stamceltransplantatie het beschadigde weefsel kan regenereren of vervangen.”

Gidwani merkte op dat “we niet in een stadium zijn waar [stamcellen] hele lichamen kunnen herbouwen.”

De behandeling gaat ook gepaard met complexe ethische kwesties, zoals de bron van de stamcellen, samen met het risico dat hun ongecontroleerde groei kan leiden tot tumoren.

Plasma-uitwisselingstherapie

Het verwijderen van iemands plasma — het geelachtige vloeibare deel van het bloed — en het vervangen door een gifvrije vervanging wordt al lang gebruikt om bloedaandoeningen en auto-immuunziekten te behandelen.

Nu is het een populaire dienst in levensduurklinieken, hoewel het niet is bewezen dat het de levensduur bij gezonde mensen verbetert.

Kleine studies hebben belofte getoond. Dr. Michael Aziz, auteur van “The Ageless Revolution”, wees erop dat plasma-uitwisseling twee jaar van de biologische leeftijden van deelnemers afhaalde in één proef.

‘Digitale onsterfelijkheid’ met AI

Er zijn bots die je stem en schrijfstijl kunnen nabootsen, maar je blijft uniek.

“Digitale onsterfelijkheid” is het idee dat je bewustzijn, persoonlijkheid of nalatenschap kan voortleven in een door AI aangedreven replica na je dood.

“Niet mogelijk met de wetenschap van vandaag,” zei Cuomo. “We kunnen nog niet een menselijke geest vastleggen of emuleren.”

Andere technologie die gericht is op het verlengen van de levensduur

“Om realistisch decennia toe te voegen, zou je veroudering op cellulair niveau moeten vertragen: DNA-schade herstellen, mitochondriale functie (de energiebron van de cel) behouden, de metabole gezondheid verbeteren en de chronische ontsteking die ziekte versnelt, verminderen,” zei Gidwani.

“Daarom is het meest opwindende onderzoek van vandaag gericht op epigenetische herprogrammering, wat in wezen het resetten van cellen naar een meer jeugdige staat is, en senolytische geneesmiddelen die toxische ‘zombie’ cellen opruimen,” voegde ze eraan toe. “Deze strategieën richten zich op de biologie van veroudering zelf.”

Gidwani zei dat het realistischer is om 10 tot 20 gezondere jaren aan je leven toe te voegen door gebruik te maken van draagbare technologie en geavanceerde medische scans om vroegtijdige tekenen van problemen proactief op te sporen en aan te pakken met gerichte therapieën — en, oh ja, door goed te eten en te bewegen.