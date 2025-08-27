Blauwe Walvissen Zwijgen Mysterieus Voor Californische Kust: Wetenschappers Gealarmeerd

Het Alarm Gaat Af

De afnemende zang van de blauwe walvis voor de kust van Californië baart wetenschappers zorgen, omdat ze dit zien als een teken van grotere problemen binnen het ecosysteem.

Gedurende zes jaar hebben wetenschappers de auditieve zang van drie walvissoorten – blauwe walvissen, vinvissen en bultruggen – gevolgd in de Noordelijke Stille Oceaan binnen het Californische Stroom Ecosysteem (CCE).

Door gebruik te maken van een hydrofoon op de zeebodem, onderzochten de onderzoekers de frequentie van de gestructureerde geluidssequenties, vaak omschreven als zang, die door deze grote baleinwalvissen werd uitgestoten. Dit onderzoek was gericht op het vaststellen van de prevalentie van deze zang in hun voedingsgebied en de potentiële toepassingen hiervan in gedragsecologisch onderzoek.

De studie, gepubliceerd in de Public Library of Science in februari, toonde een afname in de detectie van zang van zowel blauwe als vinvissen gedurende twee van de drie jaarlijkse veranderingen na 2017.

De opnames startten in 2015, tijdens het hoogtepunt van een meerjarige mariene hittegolf.

De ongebruikelijke opwarming begon in 2013, toen een grote, dichte massa warm water, bijgenaamd ‘The Blob’, vanuit de Beringzee en de Golf van Alaska naar de wateren voor de westkust van de VS trok.

Tegelijkertijd was de toxiciteit van het voedselweb binnen de CCE op hoge niveaus door een extreme schadelijke algenbloei (HAB), die leidde tot de “meest wijdverspreide vergiftiging van zeezoogdieren die ooit gedocumenteerd is, inclusief bij walvissen,” volgens de studie.

De wateren waren ongeveer 4,5 graden warmer dan gemiddeld en strekten zich uit over ongeveer 2.000 mijl van de Stille Oceaan tegen 2016.

De hittegolf zorgde voor een bloeiende omgeving voor de algenbloei, wat leidde tot het afsterven van de krillpopulatie en daarmee tot stillere wateren met minder zang van blauwe walvissen.

“Als je het echt analyseert, is het alsof je probeert te zingen terwijl je verhongert,” zei John Ryan, een biologische oceanograaf aan het Monterey Bay Aquarium Research Institute en medeauteur van het rapport, aan National Geographic. “Ze besteedden al hun tijd aan het zoeken naar voedsel.”

Ryan omschreef het als de “meest wijdverspreide vergiftiging van zeezoogdieren die ooit gedocumenteerd is,” wat moeilijke tijden betekende voor de walvissen.

De zang van de blauwe walvis nam af met 40 procent gedurende de onderzoeksperiode.

De studie suggereert dat blauwe walvissen in 2019 in een groter gebied moesten foerageren vanwege een lage krillabundantie in het gevolgde gebied.

Blauwe walvissen – de grootste zoogdieren ter wereld – houden zich strikt aan een dieet van krill, maar hun soortgenoten, de bultruggen, foerageren op een breder scala van krill en vissen.

‘The Blob’ had geen invloed op de populatie foeragerende vissen — ansjovis en sardines — en de studie vond een toename in de auditieve detectie van zang van bultruggen.

De jaarlijkse verandering in de kleinere walvissoorten steeg van 34 procent naar 76 procent van de dagen over de zes jaar.

Verontrust door de stilte proberen wetenschappers de langetermijnschade te begrijpen die veroorzaakt wordt door ‘The Blob’ en soortgelijke anomalieën waarvan men gelooft dat ze sinds de jaren ’40 zijn verdrievoudigd.

“Er zijn hele ecosysteemgevolgen van deze mariene hittegolven,” vertelde medeauteur en marien bioloog Kelly Benoit-Bird van het Monterey Bay Aquarium aan het outlet. “Als ze geen voedsel kunnen vinden, en ze de hele westkust van Noord-Amerika kunnen doorkruisen, dan is dat een echt grootschalig gevolg.”

De langere foerageerperiode resulteert in minder reproductieve inspanning door de mariene soorten, wat leidt tot een kleinere populatie blauwe walvissen.

“Waar ze zijn en wat ze doen kan veel vertellen over de gezondheid van het ecosysteem,” vertelde ecologe Dawn Barlow van Oregon State University aan National Geographic. “The Blob benadrukte echt hoe langdurig deze gevolgen kunnen zijn.”

“De wetenschap toont aan dat klimaatverandering de oceanen beïnvloedt,” zei ze, “Luisteren en leren van deze plaatsen is essentieel voor onze toekomst. Nu meer dan ooit, is het belangrijk om te luisteren.”

