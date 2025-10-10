Klimaatverandering verergert dodelijke bosbranden: Nieuw onderzoek wijst uit in Turkije, Griekenland en Cyprus

Klimaatverandering, die leidde tot verzengende hitte en afnemende regenval, heeft ervoor gezorgd dat de enorme bosbranden in Turkije, Griekenland en Cyprus deze zomer veel heviger hebben gewoed, aldus een nieuwe studie die donderdag werd vrijgegeven.

Volgens het onderzoek van World Weather Attribution waren de branden, die 20 mensen het leven kostten, 80.000 mensen dwongen te evacueren, en meer dan 1 miljoen hectare (ongeveer 2,47 miljoen acres) in de as legden, 22% intenser in 2025, het ergste jaar van bosbranden in Europa dat ooit is opgetekend.

Honderden bosbranden die in juni en juli uitbraken in het oostelijke Middellandse Zeegebied werden aangewakkerd door temperaturen boven de 40 graden Celsius (ongeveer 104 Fahrenheit), extreem droge omstandigheden en sterke winden.

WWA, een groep onderzoekers die onderzoekt of en in hoeverre extreme weersomstandigheden verband houden met klimaatverandering, noemde hun bevindingen “zorgwekkend”.

“Ons onderzoek toont een extreem sterk signaal van klimaatverandering richting hetere en drogere omstandigheden,” zei Theodore Keeping, een onderzoeker aan het Centre for Environmental Policy aan het Imperial College in Londen.

“Vandaag de dag, met 1,3 graden C opwarming, zien we nieuwe extremen in het gedrag van bosbranden die brandweerlieden tot het uiterste drijven. Maar we zijn op weg naar een opwarming van tot 3 graden C deze eeuw, tenzij landen sneller overstappen van fossiele brandstoffen,” zei Keeping.

De studie ontdekte dat de winterse neerslag voorafgaand aan de bosbranden met ongeveer 14% was afgenomen sinds het pre-industriële tijdperk, toen er een zware afhankelijkheid van fossiele brandstoffen begon.

Ze bepaalde ook dat door klimaatverandering weeklange perioden van droge, hete lucht die de vegetatie ontvlambaar maken nu 13 keer waarschijnlijker zijn.

De analyse vond ook een toename in de intensiteit van hogedruksystemen die extreme noordelijke winden, bekend als Etesian winden, die de bosbranden aanwakkerden, versterkten.

Gavriil Xanthopoulos, onderzoeksdirecteur bij het Instituut voor Mediterrane Bos Ecosystemen van de Helleense Landbouworganisatie in Griekenland, zei dat brandweerlieden vroeger konden wachten tot dergelijke winden afnamen om branden te beheersen.

“Het lijkt erop dat ze niet meer op dit patroon kunnen rekenen,” zei Xanthopoulos. Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe de windpatronen vaker hoge snelheden bereiken, zei hij.

Flavio Lehner, universitair docent in aard- en atmosferische wetenschappen aan de Cornell University die niet betrokken was bij het WWA-onderzoek, zei dat de samenvatting en belangrijkste cijfers overeenkwamen met bestaande literatuur en zijn begrip van hoe klimaatverandering het weer bevorderlijker maakt voor bosbranden.

Klimaatverandering “vergroot de kans op meer slechte bosbrandseizoenen” in het Middellandse Zeegebied, zei Lehner.