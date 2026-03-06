De 79ste editie van het Holland Festival is aangekondigd, met een programma dat zorgvuldig is samengesteld door associate artist Hildur Guðnadóttir. Zij focust op kunst die verbinding stimuleert en zegt: ‘Ik streef naar een ervaring waarbij bezoekers volledig aanwezig zijn en intens luisteren.’ Guðnadóttir, een gevierd componist en musicus uit IJsland, zal vier unieke projecten presenteren die deze ervaring moeten bieden.

Sinds 2019 nodigt het Holland Festival een associate artist uit om eigen werk te introduceren en mee te denken over de verdieping en verbreding van het festivalaanbod. Dit jaar is de rol weggelegd voor Hildur Guðnadóttir, die internationale erkenning geniet voor haar bekroonde scores voor de film Joker en de televisieserie Chernobyl. ‘Mijn ideale scenario voor het festival – en voor alle optredens – is simpel’, legt ze uit. ‘Ik wil dat mensen volledig aanwezig zijn en aandachtig luisteren. Misschien zou ons motto moeten luiden: luisteren is essentieel.’

Gedurende het festival zal Guðnadóttir vier projecten onthullen. Haar muziek voor de HBO-serie Chernobyl vormt de basis voor een live concert, waarbij het lichtontwerp verzorgd wordt door Theresa Baumgartner. In het intieme Where To From brengt zij haar nieuwste album ten gehore, dat geïnspireerd is door muzikale dagboeknotities. Nærmynd geeft een kijkje in haar muzikale wereld, met een selectie van haar eigen (film)muziek en werken van componisten die haar inspireren. Verder componeert zij in opdracht van het festival een stuk voor studenten van diverse conservatoria. Passing Remark, een gratis toegankelijk concert voor tientallen koperblazers, vindt plaats in het Westerpark. Daarnaast creëren vijftien jonge artiesten van het Amsterdamse gezelschap DEGASTEN de voorstelling JÖRĐ, geïnspireerd door Guðnadóttirs werk.

Het festival begint op 3 juni met het tweedelige concert City of Floating Sounds van de Chinese componist Huang Ruo. Na een muzikale wandeling naar Carré, waarbij het publiek via een app een orkestwerk door de stad activeert, wordt de volledige compositie live uitgevoerd, gevolgd door Shattered Steps van dezelfde componist.

Christiane Jatahy, de associate artist voor 2024, werkt samen met Golden Globe-winnaar Wagner Moura aan A Trial – after An Enemy of the People, een nieuwe interpretatie van Ibsens Een vijand van het volk. Deze voorstelling is een speciale coproductie tussen het Holland Festival, het Edinburgh International Festival en Festival d’Avignon, die alle in 1947 werden opgericht.

Onder de opvallende voorstellingen dit jaar behoren And Now I Know What Love Is van de Britse popmuzikant en choreograaf Blackhaine in de voormalige Bijlmerbajes, Atomic Joy van de Braziliaans-Franse choreograaf Ana Pi, Mirage van Damien Jalet in samenwerking met Kohei Nawa en Ballet du Grand Théâtre de Genève, We Are The House van Tomoko Mukaiyama en LACRIMA van Caroline Guiela Nguyen bij Théâtre national de Strasbourg.

Zoals gebruikelijk is Het Nationale Ballet van de partij, dit jaar met Masters of Movement, waarin werken van choreografen David Dawson, Krzysztof Pastor en Alexei Ratmansky worden getoond. De Nationale Opera treedt op samen met het Koninklijk Concertgebouworkest in Verdi’s opera Simon Boccanegra, geregisseerd door Jetske Mijnssen.

Boogaerdt/VanderSchoot creëren de happening Holobiont, ‘een queerrave, een collectief ritueel en een anarchistische speeltuin in één, waarin performers hun lichamen gebruiken om te spelen met identiteit, fluiditeit en het binaire mensbeeld’. De Nederlandse Germaine Kruip onderzoekt in haar nieuwe theaterwerk A Possibility perceptie en geluid.

De komende editie van het Holland Festival vindt plaats van 3 tot en met 28 juni. Gedurende deze periode zijn er in totaal 30 verschillende producties te zien op 23 locaties. Een nieuwe samenwerking in 2026 is met PLT Theater Heerlen, waar op 25 en 26 juni Germaine Kruips A Possibility te zien zal zijn. In Amsterdam is dezelfde voorstelling van 13 tot 15 juni te beleven. De reguliere kaartverkoop start op 17 maart.