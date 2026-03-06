Wetenschappers Ontdekken: Hoe Lang Duurde het Voordat een T. Rex Volgroeid Was?

Onderzoekers schatten groeitijd van Tyrannosaurus rex

Een team van onderzoekers heeft geschat hoe lang het duurde voordat de Tyrannosaurus rex zijn volledige grootte bereikte — en deze periode is aanzienlijk langer dan eerder werd aangenomen door wetenschappers.

Men gelooft dat deze dinosaurus de grootste landroofdier op aarde was. Volgens een nieuwe studie zou het ongeveer 40 jaar — en niet 30 jaar — duren voordat de T. rex zijn maximale grootte bereikte.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift PeerJ. De groeicurve “is geleidelijker dan verwacht,” vertelde hoofdauteur Holly Woodward van de Oklahoma State University aan Reuters.

“In plaats van snel naar volwassen grootte te groeien, bracht de T. rex veel van zijn leven door in de maten van een jong tot een subvolwassene,” zei de paleohistoloog.

De studie analyseerde de microstructuur van het botweefsel in de beenbotten van 17 T. rex-fossielen — en ontdekte dat het ongeveer vier decennia duurde voordat de dinosaurussen een maximale grootte van ongeveer acht ton bereikten.

Paleontologen hebben lang gedacht dat het ongeveer 30 jaar duurde voordat deze dinosaurussen volledig waren gegroeid.

Onderzoekers vonden ook groeiringen in de botten die alleen zichtbaar waren met gepolariseerd licht.

Deze markeringen waren aanwezig op beenbotten en vertegenwoordigden jaarlijkse groei, vergelijkbaar met boomstammen. Onderzoekers analyseerden zowel de overblijfselen van jonge als volledig volwassen individuen.

“We ontdekten ook dat de afstand tussen groeiringen bij individuele T. rex variabel was,” vertelde Woodward aan Reuters.

“De T. rex had een flexibel groeipatroon. Sommige jaren groeide hij nauwelijks, terwijl hij in andere jaren veel groeide,” aldus Woodward.

Studieco-auteur Jack Horner van Chapman University vertelde aan Reuters dat de nieuwe schatting is gebaseerd op een nieuwe statistische benadering die groeigegevens van verschillende exemplaren in overweging nam.

“We weten niet zeker welke van deze schattingen nauwkeuriger is, aangezien we geen levende T. rexs hebben om te meten, maar deze nieuwe schattingen lijken logischer en statistisch gezien meer steekhoudend, gezien de grootte die deze dinosaurussen bereikten,” zei Horner.

Het tempo van groei hing waarschijnlijk af van de beschikbaarheid van hulpbronnen en milieufactoren, voegde Woodward toe.

“Met andere woorden, als de omstandigheden niet geweldig waren, besteedde hij geen energie aan groeien, maar wanneer de omstandigheden goed waren, kon hij groter worden,” zei ze.

“Deze flexibiliteit stelde hem in staat om harde tijden te overleven terwijl hij groter werd dan andere carnivoren, zodat hij kon concurreren om hulpbronnen. Uiteindelijk concurreerde T. rex alleen met andere T. rex om voedsel.”

Fossielen hebben wetenschappers getoond dat T. rex meer dan 12 meter lang kon worden — en had een uitzonderlijke bijtkracht.

De T. rex zwierf door het westen van Noord-Amerika tijdens het Krijttijdperk. De dinosaurussen werden grotendeels uitgeroeid door de asteroïde-inslag in het schiereiland Yucatán in Mexico, 66 miljoen jaar geleden.

De recente studie is slechts een van de vele interessante ontdekkingen over dinosaurussen die de afgelopen maanden zijn gedaan.

Australische onderzoekers kondigden in november aan dat ze sporen hadden gevonden van een dinosaurus die mogelijk meer dan 150 miljoen jaar geleden in Colorado mank liep.

Eerder vorig jaar hebben wetenschappers een nieuwe dinosaurus ontdekt, plus zijn oude resten, op een toeristische hotspot in Argentinië.

Reuters leverde bijdragen aan dit verslag.