Componisten Sebastiaan Bax en Jin Hoogerwerf zijn in de race voor een Music in Media Award (MIMA), een initiatief van Buma Music in Motion dat bedoeld is om Nederlandse componisten en hun bijdragen aan media te belichten en de muzikale diversiteit binnen de sector te erkennen. De prijsuitreiking vindt plaats op 16 april.

De Music in Media Awards (MIMA’s) zijn een jaarlijks terugkerend evenement dat de rol van muziek in media zoals films, podcasts, reclames en meer onder de aandacht brengt. Componisten, sync agents en professionals uit de mediawereld kunnen hun beste werken van het afgelopen jaar indienen. Deze worden beoordeeld door een jury die in twaalf verschillende categorieën winnaars aanwijst.

Dit jaar zijn Sebastiaan Bax en Jin Hoogerwerf genomineerd voor de ‘Experience’ categorie, speciaal voor Nederlandse componisten die originele muziek hebben gemaakt voor theaterproducties, musea, VR of de Metaverse.

Bax maakte indruk met zijn muzikale bijdrage aan de voorstelling Gammel van Studio Figur. Gammel is een voorstelling waarin het leven van de oude heer Pamuk wordt verteld door drie acteurs, gebruikmakend van poppen en maskers, met minimale dialoog. ‘De muziek neemt een leidende rol, wat een krachtige aanpak is’, aldus recensent Pluk Eva van der Weerd. ‘De acteurs starten een platenspeler die gedurende de voorstelling blijft spelen en drijft het verhaal voort. De jazzy soundscape die Bax heeft gecreëerd, versterkt de tijd, het plot en de emoties van de voorstelling. Hierdoor voelt Gammel bijna als een lange muziekvideo.’

Studio Figur benadrukt dat de nominatie het belang van muziek als volwaardige artistieke discipline binnen theaterproducties onderstreept. ‘Muziek kan op dit niveau uitblinken als het de ruimte krijgt binnen theater’, zegt artistiek leider Noufri Bachdim. ‘Deze nominatie toont aan dat muziek een cruciaal onderdeel is van de ervaring.’ Bax ziet de nominatie als erkenning voor zijn langdurige samenwerking met Studio Figur. ‘Ik werk al bijna tien jaar samen met artistiek leiders Noufri Bachdim en Pluck Venema. Gedurende deze periode zijn we hechte vrienden en vertrouwenspersonen geworden, wat mij als componist de vrijheid geeft om muziek te creëren die echt integreert met de voorstelling,’ zegt hij.

Componist Jin Hoogerwerk is genomineerd voor zijn werk aan de voorstelling Hoge Bomen, een samenwerking tussen Bellevue Lunchtheater en Het Nationale Theater, waarin de vraag wordt gesteld hoe we moeten omgaan met MeToo-daders die terugkeren in de samenleving.

In dezelfde categorie neemt het duo het op tegen Roel Slootman, die de muziek verzorgde voor de museuminstallatie Anselm Kiefer – Sag mir wo die Blumen sind in het Stedelijk Museum. Vorig jaar wonnen Darius Timmer en Haytham Safia deze categorie met hun muziek voor Sara’s Mysteries – De Theatervoorstelling. Componist Jurre Hofman was genomineerd voor zijn muzikale bijdrage aan Burden, een voorstelling van danser en choreograaf Lars de Vos bij ISH Dance Collective.

De MIMA’s zijn opgezet door Buma Music in Motion (BMIM), een onderdeel van Buma Cultuur dat zich richt op het verbinden van muzieksupervisors, (film)regisseurs en andere beslissers in de muziekindustrie met Nederlandse mediacomponisten en -uitgevers. Met de awards wil de organisatie de vaardigheden van de Nederlandse muzieksector tonen en het belang van muziek in audiovisuele producties benadrukken.

Naast de jaarlijkse conferentie en awardshow, promoot BMIM Nederlandse mediamuziek en haar componisten op diverse evenementen, zoals het NFF, IDFA, ESNS, ADE, de Embassy of Dutch Creativity en OORZAKEN.