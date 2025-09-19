Hoofdverdachte Maddie McCann-zaak vrijgelaten: Nieuwe wending in onderzoek!

Christian Brückner, de belangrijkste verdachte in de zaak van de vermiste Britse peuter Madeleine McCann, is vrijgelaten uit een Duitse gevangenis. Brückner zat een gevangenisstraf uit voor het verkrachten van een oudere dame in Portugal, maar is nog niet veroordeeld voor enige betrokkenheid bij de vermissing van McCann.

Volgens berichten van Duitse en Britse nieuwsmedia heeft de 48-jarige Christian Brückner de gevangenis in Sehnde verlaten na het uitzitten van een zevenjarige gevangenisstraf.

De zender NDR meldt dat hij nu onder elektronisch toezicht staat, zich regelmatig moet melden bij de reclassering, zijn paspoort heeft moeten inleveren, en geen toestemming heeft om zijn woonplaats te verlaten.

Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween in 2007 op driejarige leeftijd uit het Portugese Praia da Luz, waar zij met haar broertje en zusje in een vakantieappartement sliep terwijl haar ouders uit eten waren. Over haar vermissing is een documentaire geproduceerd.

1:34 Zoekacties met honden en drones naar aanwijzingen in ‘Maddie’ zaak

Mogelijke dader

Duitse aanklagers hebben aangegeven dat er sterke aanwijzingen zijn dat Christian betrokken is bij de verdwijning van Madeleine, zoals verder uitgelegd wordt in de bovenstaande video. Zij verwijzen onder andere naar gegevens van zijn mobiele telefoon die hem in de buurt plaatsen. Desondanks is er nooit voldoende bewijs gevonden om hem officieel aan te klagen. In juni probeerden de Portugese en Duitse autoriteiten opnieuw aanwijzingen te verzamelen in Praia da Luz, maar zonder succes.

De verkrachting waarvoor Christian veroordeeld is, gebeurde twee jaar voordat Madeleine verdween, in dezelfde vakantieplaats. Christian heeft consistent ontkend betrokken te zijn bij de verdwijning van Madeleine.

Christian is eerder veroordeeld voor kindermisbruik in de jaren 1994 en 2016.