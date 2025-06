Texas Bouwproject Ontdekt Kolossale Prehistorische Dierenresten: Ontdek Ze Hier!

Recente opgravingen in Texas onthullen enorme prehistorische dieren

Volgens lokale autoriteiten heeft een recente opgraving in Texas enkele “kolossale wezens” aan het licht gebracht, en archeologen zijn hoopvol dat ze binnenkort meer zullen ontdekken.

De Texas Department of Transportation (TxDOT) maakte deze ontdekking bekend in een recent persbericht.

Functionarissen meldden dat de opgraving plaatsvond in Lubbock tijdens de milieubeoordeling voor Loop 88, een voorgestelde staatsweg.

Tijdens de archeologische verkenning stuitten de gravers op oude botten die dateren uit de prehistorie.

Deze overblijfselen behoorden tot de megafauna, grote zoogdieren uit die tijd.

Chris Ringstaff, een projectplanner van de afdeling milieuzaken van TxDOT, verklaarde dat het vinden van botten van megafauna “niet ongewoon is in deze regio.”

Ringstaff merkte ook op dat er minstens één reuzenluiaard werd geïdentificeerd aan de hand van zijn kenmerkende tand.

“Of alle botten van de reuzenluiaard zijn of dat er ook andere dieren zoals mammoeten of mastodonten bij zijn, dat weten we nog niet,” zei hij.

“Paleontologen zullen ons een definitieve identificatie geven.”

“We zijn hier om de weg aan te leggen, maar wie houdt er nu niet van om grote oude dieren op te graven?” voegde Ringstaff eraan toe.

TxDOT benadrukte dat de staat Texas veel uitgedroogde meren heeft, zogenaamde playas, die dateren uit het IJstijdperk.

“In de prehistorie gebruikten dieren en mensen deze playas als waterbronnen en deze plekken kunnen soms bewijzen van menselijke activiteit bevatten,” aldus het persbericht.

Archeologen zijn nog steeds op zoek naar kleine artefacten. Ze gebruiken ook dateringstechnieken om de leeftijd van de resten te bepalen.

Als er bewijs van menselijke nederzettingen wordt gevonden, wordt het project tijdelijk stopgezet.

“Als de site menselijke activiteit met megafauna uit de IJstijd onthult, zou het de eerste keer zijn voor een TxDOT-project,” zei de verklaring.

In de Verenigde Staten worden elk jaar verschillende prehistorische botten gevonden.

Vorige zomer ontdekten archeologen in Iowa een 13.000 jaar oude mastodontenschedel.

Later in 2024 vond een huiseigenaar in New York een complete mastodontenkaak in zijn achtertuin in Scotchtown.

