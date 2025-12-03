Schattige Dierenfilmpjes Door AI: Leuk Maar Riskant Voor Mens En Dier, Blijkt Uit Onderzoek

Het AI-dierenrijk

Het internet wordt overspoeld met door AI gegenereerde wildclips, variërend van bizarre speelafspraakjes tussen verschillende diersoorten tot dieren die op trampolines springen. Hoewel ze schattig kunnen zijn, vormen deze overtuigende nepdierenvideo’s een gevaar voor de inspanningen op het gebied van natuurbescherming, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Conservation Biology.

“Ze weerspiegelen kenmerken, gedragingen, habitats of relaties tussen soorten die niet echt zijn,” vertelde José Guerrero, auteur van het artikel en lid van de GESBIO-groep aan de Universiteit van Cordoba in Spanje, aan Phys.org.

Onderzoekers kwamen tot deze conclusie door de talrijke AI-gegenereerde diereninhoud te analyseren die op sociale media circuleert — en daarvan is er behoorlijk veel.

In een uiterst viraal fragment, met honderden miljoenen weergaven, is een groep konijnen te zien die synchroon op een trampoline springt.

Ondanks het hyperrealisme geven de statische achtergrond en het feit dat sommige springende konijnen halverwege verdwijnen duidelijk aan dat de clip nep is.

Een ander populair genre toont onwaarschijnlijke dierengroepen, zoals ijsberen en katten, die samen rondhangen — of zelfs op elkaars rug rijden — als een exotischer versie van de film “Homeward Bound”.

Naast het feit dat ze ronduit belachelijk zijn, “tonen deze antropomorfische clips ons dieren met menselijk gedrag dat ver van de werkelijkheid staat,” zei Guerrero.

“Bijvoorbeeld, we zien roofdieren en prooien die samen spelen,” zei hij. “De video van het kind dat in de tuin speelt, met daarin de luipaard, ondermijnt de bescherming van een soort zoals deze, aangezien je die nooit in die situatie zult tegenkomen.”

Studiemedewerker Rocío Serrano zei dat deze disconnectie tussen mensen en dieren “vooral uitgesproken is bij basisschoolkinderen,” wat “een gebrek aan kennis van de lokale fauna” onder jongeren aantoont.

“Deze video’s creëren valse verbindingen met de natuur, aangezien kwetsbare soorten in deze video’s overvloediger lijken te zijn, en dat is negatief voor de conservatie,” voegde de wetenschapper toe.

Deze video’s kunnen ook vervormde verwachtingen creëren bij kinderen, die misschien het platteland in de VS of het VK ingaan en verwachten een capibara of andere niet-inheemse soorten te zien die de “magische of charismatische” eigenschappen uit de video’s vertonen.

Als ze deze dieren niet kunnen vinden, proberen ze deze misschien te kopen, wat de al schadelijke “exotische huisdierenhandel” aanwakkert, schrijft studieauteur Tamara Murillo.

Bovendien kunnen schattige door AI gegenereerde video’s van knuffels met wilde katten of zwemmen met dolfijnen “kopieergedrag in het echte leven” inspireren, schreef dierenwelzijnsorganisatie Wild Welfare in september.

Zij legden uit, “Een goedbedoelende reiziger kan een realistische AI-video zien van een lachende olifant die een gezin door de jungle draagt en aannemen dat dit zowel natuurlijk als veilig is, zonder te weten dat deelname aan dergelijke activiteiten vaak fysieke straffen, isolatie en een leven van hard werk voor het dier met zich meebrengt.”

En het fenomeen is niet alleen potentieel schadelijk voor dieren. Het afbeelden van dieren zoals beren als schattig en knuffelbaar kan gevaarlijk zijn, omdat het mensen kan aanzetten om de dieren in het wild op te zoeken, waarschuwde Jenny Vermilya, een socioloog die dier-mens-relaties bestudeert aan de Universiteit van Colorado Denver, volgens Atmos.

“Ik woon bij de Rocky Mountains, en er is een lange geschiedenis van mensen die de bergen ingaan en willen interacteren met wilde dieren en worden aangevallen,” zei ze.

Om deze schadelijke trend tegen te gaan, stelden de auteurs van de studie voor om cursussen mediageletterdheid aan te bieden en “milieukennis in schoolcurricula op te nemen” zodat “kinderen al op jonge leeftijd begrijpen dat er hier [in Spanje] geen leeuwen zijn,” herinnert Francisco Sánchez zich.

Helaas kunnen door AI gegenereerde beelden een groter gevaar vormen dan misvattingen over megafauna.

De technologie wordt ook vaak gebruikt om echte mensen verkeerd voor te stellen.

OpenAI kondigde onlangs aan dat het de verspreiding van deepfake-video’s van Martin Luther King Jr. op zijn videotool Sora 2 gaat indammen nadat zijn familie klaagde over “respectloze voorstellingen” van de iconische leider.