NASA ontdekt sterloos, donker object met Hubble: eerste bevestigde vondst in het universum!

Ontdekking in de ruimte: Cloud-9

Een team van NASA, gebruikmakend van de Hubble Space Telescope, heeft een nog nooit eerder waargenomen object in de ruimte ontdekt, bijgenaamd “Cloud-9”.

Cloud-9 is een donkere wolk zonder sterren, rijk aan gas en donkere materie, en wordt beschouwd als een “relict”, een overblijfsel uit de vroege periode van sterrenstelselvorming, volgens NASA.

Deze vondst is de eerste bevestigde ontdekking van een dergelijk object in het universum.

Volgens NASA zal de ontdekking van Cloud-9 helpen om meer inzicht te krijgen in de vorming van sterrenstelsels, het vroege universum en de aard van donkere materie.

Cloud-9 is een zogenaamde Reionization-Limited H I Cloud, of “RELHIC”. NASA legt uit dat de H I verwijst naar neutraal waterstof en dat RELHIC een beschrijving is voor een oorspronkelijke waterstofwolk uit de vroege dagen van het universum, een fossiel dat geen sterren heeft gevormd.

NASA meldt dat wetenschappers jarenlang hebben gezocht naar bewijs van een object zoals Cloud-9.

Pas toen het team de Hubble Space Telescope gebruikte, bevestigden zij dat Cloud-9 inderdaad geen sterren bevatte.

“Voordat we Hubble gebruikten, kon je beweren dat dit een zwak dwergstelsel was dat we niet konden zien met telescopen op de grond. Ze gingen gewoon niet diep genoeg qua gevoeligheid om sterren te ontdekken,” zei hoofdauteur Gagandeep Anand van STScI. “Maar met Hubble’s Advanced Camera for Surveys kunnen we met zekerheid zeggen dat er niets is.”

NASA geeft aan dat Cloud-9 het bestaan suggereert van vele andere kleine, mislukte sterrenstelsels in het universum.

De sterloze overblijfsel werd drie jaar geleden ontdekt als onderdeel van een radio-onderzoek door de Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in Guizhou, China, volgens NASA. Deze bevinding werd later bevestigd door de Green Bank Telescope en de Very Large Array faciliteiten in de Verenigde Staten. Maar pas met de Hubble Telescope konden onderzoekers definitief vaststellen dat het mislukte sterrenstelsel geen sterren bevat.

“Deze wolk is een venster naar het donkere universum,” zei teamlid Andrew Fox van de Association of Universities for Research in Astronomy/Space Telescope Science Institute (AURA/STScI) voor de Europese Ruimtevaartorganisatie. “We weten vanuit de theorie dat de meeste massa in het universum verwacht wordt uit donkere materie te bestaan, maar het is moeilijk om dit donkere materiaal te detecteren omdat het geen licht uitzendt.

“Cloud-9 geeft ons een zeldzame blik op een wolk die gedomineerd wordt door donkere materie.”

Cloud-9 bevindt zich op 14 miljoen lichtjaar van de aarde.

