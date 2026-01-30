K-otic Comeback: Spectaculaire Shows en Een Geheime Verrassing!

K-otic, de muziekgroep die in 2001 bekend werd door het televisieprogramma Starmaker, kondigt een comeback aan met een optreden op 12 juni ter ere van hun 25-jarig jubileum in TivoliVredenburg, Utrecht. Fans kunnen zich daarnaast verheugen op een achtdelige podcast waarin de bandleden reflecteren op hun carrière en vooruitblikken naar het komende concert.

De bandleden Rachel Kramer, Stefan de Roon, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong, Sita Vermeulen, Martijn Terporten en Bart Voncken, hebben na hun doorbraak in Starmaker verschillende hits gescoord zoals Damn (I Think I Love You), I Can’t Explain en I Surrender. Hieronder kun je de video bekijken waarin ze hun grootse plannen aankondigen, welke op dinsdag door de groep is gepubliceerd.

De voorverkoop van de tickets begint op donderdag 29 januari om 12:00 uur, en de algemene verkoop start op vrijdag 30 januari. “Damn. Dit voelt weer vertrouwd”, aldus de popgroep in de video.

Eerste gast van de podcast

Op 5 maart, precies 25 jaar na de intrede van de leden in het toenmalige Starmaker-huis, begint de podcastserie. In de eerste aflevering is radio-dj en Starmaker-presentator Gijs Staverman te gast.

Zangeres Rachel Kramer lichtte afgelopen september in Shownieuws al een tipje van de sluier op over de comebackplannen: