Prinses Amalia en koningspaar schitteren samen op de Olympische Spelen: Mis het niet!

Prinses Amalia zal samen met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, aanwezig zijn bij de Olympische Winterspelen in Italië volgende maand. Op 6 februari zal zij de openingsceremonie bijwonen en op 7 februari brengt ze een bezoek aan het Olympisch dorp samen met haar ouders. Het koninklijke paar is aanwezig van 5 tot en met 10 februari.

Ook demissionair premier Dick Schoof zal op 6 en 7 februari aanwezig zijn. De Olympische Winterspelen van 2026 vinden plaats van 6 tot en met 22 februari in de Noord-Italiaanse steden Milaan en Cortina d’Ampezzo. De openingsceremonie wordt gehouden in het San Siro stadion in Milaan, terwijl de sluitingsceremonie in Verona plaatsvindt.

Koning Willem-Alexander heeft een uitnodiging ontvangen voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Kritiek op kledingkeuze

Kroonprinses Amalia was in december te zien in een nieuwe jurk die veel reacties opriep, niet alleen omdat het haar geweldig stond, maar ook omdat het meer onthulde dan gebruikelijk is: “Een diep decolleté? Ik vind het een positieve ontwikkeling!”

De Finse president en zijn echtgenote waren onlangs voor een staatsbezoek van twee dagen in Nederland. Gedurende de dag werden zij vergezeld door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Aan het eind van de dag, tijdens het staatsbanket, maakte Amalia haar opwachting in een elegante beige jurk die nog niet eerder was vertoond. Ze droeg ook een blauwe sjerp en een tiara, zoals te zien is op de bijgevoegde foto.

Bij een discussie in het programma ‘Shownieuws’ werd niet alleen de schoonheid van de jurk besproken, maar vooral de lage uitsnede ervan. “Ze zag er fantastisch uit, ik kan niets anders zeggen”, aldus koningshuisdeskundige Sandra Schuurhof. Guido den Aantrekker van ‘Story’ vroeg zich af: “Is zo’n diep decolleté gebruikelijk?” Waarop Sandra bevestigde dat dit het geval was, waarop Guido reageerde: “Ik vind het een goede ontwikkeling.”

‘Jammer van die blauwe sjerp’

Presentatrice Airen Mylene onderbrak het gesprek met een waarschuwing: “Ho! Pas op, pas op”, ondersteund door Sandra die toevoegde: “Dit kan helemaal verkeerd uitpakken, dat weet je.” Guido leek echter niets verkeerd te doen: “Nee, waarom? Ze is toch volwassen?” Amalia had eerder die week haar 22ste verjaardag gevierd.

Cesar Zuiderwijk, een gast in de studio, werd gevraagd naar zijn mening over Amalia’s outfit. “Wat vind je van onze toekomstige koningin?”, vroeg Airen beleefd. “Jammer van die blauwe sjerp”, merkte de drummer op, doelend op de sjerp die over haar decolleté hing. “Een zeer relevante opmerking”, grapte jurist Bram Moszkowicz aan tafel.

