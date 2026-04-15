Israëlische student vindt kruisvaarderszwaard na achtervolging antiekdieven: Historische ontdekking!

Een student in Israël heeft onlangs een verrassende ontdekking gedaan die verband houdt met een van de meest gewelddadige periodes uit de geschiedenis: de Kruistochten.

De Universiteit van Haifa maakte onlangs bekend dat een van haar studenten “per ongeluk” een zwaard uit de tijd van de Kruistochten heeft gevonden voor de kust van Dor, een oude haven in het noorden van Israël.

Het zwaard, dat dateert uit de 12e eeuw, is meer dan een meter lang.

Shlomi Katzin, een student aan de Universiteit van Haifa, was aan het zwemmen in de buurt van Dor toen hij “een groep duikers met metaaldetectoren opmerkte,” volgens de vertaalde verklaring.

Katzin, die maritieme beschavingen studeert, vermoedde dat de groep bestond uit dieven van oudheden.

“Shlomi slaagde erin hen uit het gebied te verjagen, en later tijdens zijn zwemtocht zag hij het zwaard uit de zeebodem steken en handelde snel,” zei de verklaring.

“Hij informeerde Prof. Debbie Cvikel van de afdeling Maritieme Beschavingen aan de Universiteit van Haifa, die vervolgens contact opnam met de Israel Antiquities Authority (IAA).”

Nadat de IAA de verwijdering van het zwaard goedkeurde, werd het naar het Elisha Medisch Centrum gestuurd voor een CT-scan.

Foto’s van het artefact tonen aan dat het zwaar was ingekapseld met schelpen door de eeuwen heen, maar nog steeds de onmiskenbare vorm van een zwaard heeft behouden.

Debbie Cvikel, een professor aan de Universiteit van Haifa, noemde het artefact een “extreem zeldzame vondst die licht werpt op de aanwezigheid van de kruisvaarders langs de kustlijn van het land.”

Ze voegde toe, “Er zijn slechts enkele vergelijkbare zwaarden uit de Kruistochttijd bekend in het Land van Israël, en deze ontdekking draagt ​​in grote mate bij aan ons begrip van het gebruik van maritieme ankerplaatsen en het leven van krijgers tijdens deze periode,” volgens de verklaring.

Eyal Berkowitz, expert beeldwetenschappen aan de Universiteit van Haifa, merkte op dat de beeldvormingstechnieken van zijn team niet-invasief waren en het artefact intact hielden.

“Met behulp van CT konden we zien wat het menselijk oog niet kan – de interne structuur van het zwaard en de precieze fysieke conditie – allemaal door een niet-invasief onderzoek dat de integriteit van dit zeldzame artefact voor toekomstige generaties bewaarde,” zei hij.

Onderzoekers zeiden dat het zwaard ook symbolische betekenis droeg.

In de verklaring merkte Sarah Lantus van de afdeling Maritieme Beschavingen aan de Universiteit van Haifa op dat zwaarden symbolen waren van “ridders en ridderlijkheid, evenals van het christelijke geloof.”

“Het was ook een van de meest voorkomende wapens die door kruisvaarderridders werden gebruikt, en hun leven hing ervan af,” zei Lantus.

“Zwaarden waren waardevolle objecten – en werden daarom zorgvuldig onderhouden en bewaard.”

De Kruistochten waren een reeks oorlogen tussen christelijke en moslimkrachten tussen de 11e en 13e eeuw.

Ze begonnen toen Paus Urbanus II opriep om het Heilige Land in 1095 te heroveren, met de Eerste Kruistocht die resulteerde in het beleg van Jeruzalem in 1099.

De ontdekking is de laatste in een reeks opmerkelijke archeologische vondsten in de regio.

In maart kondigden archeologen aan dat ze een 2.100 jaar oude slingerkogel hadden gevonden met een sarcastische boodschap gericht aan vijandelijke troepen.

Ook vorige maand kondigden ambtenaren de ontdekking aan van een mysterieus christelijk artefact in de buurt van het Meer van Galilea, niet ver van de bediening van Jezus.