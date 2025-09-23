Oudste Bekende Verzorgingstehuis Ontdekt: Geheimen van Antieke Christelijke Stad Onthuld

Archeologische Vondst in Israël: Een Ouderenzorginstelling van 1600 Jaar Oud

In Israël hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan: een christelijke zorginstelling voor ouderen die maar liefst 1600 jaar oud is. Dit zou wel eens het oudste verpleeghuis ter wereld kunnen zijn.

De ontdekking werd op 18 augustus aangekondigd door de Universiteit van Haifa, zoals gerapporteerd door het Israëlische nieuwsagentschap TPS-IL.

De zorginstelling werd aangetroffen in de overblijfselen van de oude stad Hippos, nabij het Meer van Galilea. Gedurende de Byzantijnse periode diende deze christelijke stad als een belangrijke bisschopszetel in de regio.

Tijdens het opgraven van de ruïnes viel een bijzonder vloerontwerp op aan de ingang van een antiek gebouw, wat de aandacht van archeologen van het Zinman Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa trok.

Op het mozaïek stond de inscriptie ‘Vrede zij met de ouderen’, geschreven in het Koinè-Grieks. Het werd gevonden op ongeveer 100 meter van het centrale plein van Hippos, in een van de woonblokken van de stad.

De archeologen dateren het gebouw terug naar de vierde of vijfde eeuw na Christus en zijn ervan overtuigd dat het specifiek als faciliteit voor oudere bewoners diende.

“Het toont aan dat de Byzantijnse samenleving niet alleen religieuze centra oprichtte, maar ook plekken die gewijd waren aan de waardigheid en zorg voor haar senioren,” aldus een uitspraak van de onderzoekers.

Hoewel bronnen uit de vijfde en zesde eeuw al melding maakten van de existentie van ouderenzorgfaciliteiten, is de ontdekking uniek en is de inscriptie mogelijk het eerste fysieke bewijs van dergelijke instellingen.

Onderzoekers vermoeden dat de boodschap bewust bij de ingang van het gebouw werd geplaatst om de functie ervan aan de oudere bewoners en bezoekers duidelijk te maken.

De symbolen op het mozaïek – cipressen, fruit en Egyptische ganzen – werden ook gezien als doelbewuste keuzes die de Griekse tekst aanvulden.

Een mozaïek bij de ingang van het gebouw toonde zijn doel aan de bewoners, met symbolen van eeuwig leven, overvloed en gezegende zielen, weergegeven door ontwerpen van cipressen, fruit en Egyptische ganzen.

Zo werden cipressen geassocieerd met eeuwig leven, terwijl fruit overvloed en eeuwig leven symboliseerde. Egyptische ganzen werden vaak afgebeeld als gezegende zielen in oude iconografie.

Directe verwijzingen naar ouderen zijn uitzonderlijk zeldzaam in oude inscripties, wat de significantie van deze vondst onderstreept.

Michael Eisenberg, Ph.D., verklaarde dat het mozaïek “een tastbaar, gedateerd en duidelijk bewijs biedt van een instelling ontworpen voor ouderen.”

“Dit is levend bewijs dat zorg en aandacht voor ouderen niet slechts een modern idee zijn, maar dat deze al onderdeel waren van sociale instellingen en concepten zo ver terug als ongeveer 1600 jaar geleden,” merkte Eisenberg op, volgens TPS-IL.

De onderzoeksgroep, die hun bevindingen publiceerde in het Journal of Papyrology and Epigraphy, benadrukte dat de ontdekking “een zeldzame inkijk biedt in het dagelijkse leven van oudere mensen in de oudheid.”

“Dit was een gemeenschappelijke en spirituele instelling die geïntegreerd was in het stadsleven en de sociale waarden van die periode weerspiegelde,” aldus de onderzoekers in een verklaring, zoals opgemerkt door TPS-IL.

“Het kan een van de vroegste materiële getuigenissen bieden in het Heilige Land, die laat zien hoe de christelijke gemeenschap verantwoordelijkheden voor de zorg begon op te nemen die voorheen enkel door familienetwerken werden behartigd.”

