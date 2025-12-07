Na een dienstverband van dertig jaar neemt Jack Timmermans afscheid van zijn functies als algemeen bestuurder en artistiek leider bij de Stilte. Gertien Bergstra, die al lange tijd een belangrijke rol speelt binnen het dansgezelschap, zal zijn taken overnemen.

De keuze voor Gertien Bergstra als zijn opvolger betekent voor het gezelschap een doelbewuste mix van vernieuwing en het voortzetten van de huidige koers. ‘Gertien heeft zich over de jaren bewezen als een centrale figuur, zowel in artistieke zin als in het uitbreiden van onze netwerken’, aldus het gezelschap in een recente nieuwsbrief.

Bergstra benadrukt dat de kernmissie van het gezelschap ongewijzigd blijft: dans toegankelijker maken voor kinderen. ‘Dans heeft de kracht om te verbinden, te vertragen en te verdiepen. Het stimuleert kinderen om hun fantasie te waarderen en trouw aan zichzelf te blijven. Dit fundament blijft leidend in alles wat we ondernemen.’ Bergstra streeft ernaar om in de komende jaren nog meer kinderen te bereiken, ‘vooral diegenen voor wie toegang tot kunst niet vanzelfsprekend is’. Tevens is het doel om de Stilte als een nog duidelijker herkenningspunt in de eigen stad te positioneren.

In haar rol als choreograaf, die ze sinds 2021 samen met Femke Somerwil invult, blijft Bergstra actief binnen de Stilte. Samen hebben zij voorstellingen zoals Wacht ’s Even en Blikvangers ontwikkeld, die succesvol ontvangen werden in het gespecialiseerd onderwijs. Dit leidde tot Ik zie, ik zie wat jij niet hoort, een toegankelijke voorstelling voor alle kinderen, ongeacht hun taalontwikkeling, sensitiviteit voor prikkels of specifieke onderwijsbehoeften. Een samenwerkingsproject met het Parktheater, Philzuid en twee scholen rondom deze voorstelling won onlangs de Nationale Onderwijsprijs.

Hoewel de Stilte vanaf dit jaar geen vaste Rijkssubsidie meer ontvangt, wat jaarlijks een tekort van ongeveer 1 miljoen euro betekent, ziet het gezelschap toch ‘aantrekkelijke kansen voor een succesvolle herstart met een sterk team dat de samenwerking met maatschappelijke en culturele partners intensieveert’.