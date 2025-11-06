Jennifer Aniston weer verliefd: Ontmoet haar nieuwe partner!

Jennifer Aniston heeft opnieuw de liefde gevonden en het nieuws zorgt voor een golf van enthousiaste reacties op social media. Jim Curtis is de man die haar hart heeft gestolen, en hij lijkt ook bij de fans in de smaak te vallen. Maar wie is deze nieuwe geliefde eigenlijk?

Speculaties over deze nieuwe relatie begonnen al in juli, nadat Jennifer op Instagram foto’s deelde van haar vakantie op Mallorca, waarbij Jim subtiel te zien was.

Sindsdien zijn Jennifer en Jim af en toe gezien tijdens romantische avondjes uit in New York en samen met Friends-collega Courteney Cox en haar partner Johnny McDaid op weg naar restaurant Nobu in Malibu.

Passie voor mantra’s, manifestatie en Jennifer

Jim Curtis is echter meer dan alleen de nieuwe vriend van Jennifer. Hij is een coach en auteur gespecialiseerd in manifestatie, mantra’s en zelfliefde. Op zijn Instagram beschrijft hij zijn missie als “het helpen van mensen om te genezen en te groeien door hun ware zelf te ontwikkelen”. En het lijkt erop dat hij Jennifer ook op het gebied van de liefde heeft geholpen…

Jim vierde onlangs zijn 50ste verjaardag, en voor deze gelegenheid deelde Jennifer een liefdevolle foto op Instagram.

Lees hieronder meer…

“Happy birthday my love. Cherished”, schreef Jennifer bij de foto, wat leidde tot jubelreacties van fans. Een fan schreef uitgelaten: “OKÉ, NU GELOOF IK WEER IN LIEFDE”. Reese Witherspoon voegde toe: “LOVE this love story.” Amy Schumer reageerde met “prachtig paar. Helende engelen” en een collega van The Morning Show merkte op: “Oh… Hij heeft het beste verjaardagscadeau ooit gekregen.” De kus-reactie van Jim ontving meer dan 1.000 likes.

The Morning Show krijgt een nieuw seizoen, bekijk de onderstaande video voor meer informatie.

Jennifer was eerder getrouwd met Brad Pitt (2000-2005) en Justin Theroux (2015-2018). Ze is met beide ex-partners bevriend gebleven. Justin heeft zelfs het Instagram-bericht over Jennifer en Jim geliked.

Jennifer had al eerder aangegeven open te staan voor een nieuwe relatie. Ze zocht naar een man met humor, zelfvertrouwen, vriendelijkheid, vrijgevigheid en een goede vriendenkring. Jennifer gelooft niet in het concept van één zielsverwant, maar denkt meer in termen van ‘zielsclusters’.